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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअभिजीत दीपके को हिरासत में लेने का वीडियो, पुलिस से बोले, 'सर, अभी तो मैंने...'

अभिजीत दीपके को हिरासत में लेने का वीडियो, पुलिस से बोले, 'सर, अभी तो मैंने...'

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. 'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम से पहले दीपके को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए कहा कि आप वहां (सीपी) नहीं जा सकते.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 16 Oct 2026 05:26 PM (IST)
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'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम से पहले अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इसका वीडियो सामने आया है. दीपके शरद पवार गुट के प्रवक्ता अनीश गवंडे के घर से तिरंगा झंडे के साथ बाहर निकलते हैं. यहां पुलिस से उनका सामना होता है और उन्हें रोका जाता है. पुलिस कहती है कि आपको प्रिवेंटिव डिटेन किया जाता है. इस पर दीपके सवाल पूछते हैं कि किसलिए? पुलिस दीपके को बताता है कि वहां पर बीएनएसएस की धारा 163 लागू है, इसलिए वहां नहीं जा सकते.

वीडियो में आगे दीपके कहते हैं, "तो कहीं और बता दीजिए." इस पर पुलिस कहती है, "कहीं और बता देंगे. अभी डिटेन कर रहे हैं." दीपके कहते हैं, "सर, अभी तो मैंने कोई लॉ ब्रेक ही नहीं किया है. मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कहां जा सकता हूं. मैंने को लॉ ब्रेक ही नहीं किया है. आप डिटेन कैसे कर सकते हैं...मैं अकेला हूं." 

संजय सिंह ने PM पर साधा निशाना

दीपके को हिरासत में लिए जाने पर आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, "विनाश काले विपरीत बुद्धि. मोदी जी आप तिरंगे से इतना क्यों डरते हैं? अभिजीत दीपके को हिरासत में लेकर क्या हासिल करोगे आप? आंदोलन और बढ़ेगा तिरंगा और लहरायेगा?"

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 16 Oct 2026 05:14 PM (IST)
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