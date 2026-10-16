अभिजीत दीपके को हिरासत में लेने का वीडियो, पुलिस से बोले, 'सर, अभी तो मैंने...'

'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम से पहले अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इसका वीडियो सामने आया है. दीपके शरद पवार गुट के प्रवक्ता अनीश गवंडे के घर से तिरंगा झंडे के साथ बाहर निकलते हैं. यहां पुलिस से उनका सामना होता है और उन्हें रोका जाता है. पुलिस कहती है कि आपको प्रिवेंटिव डिटेन किया जाता है. इस पर दीपके सवाल पूछते हैं कि किसलिए? पुलिस दीपके को बताता है कि वहां पर बीएनएसएस की धारा 163 लागू है, इसलिए वहां नहीं जा सकते.

वीडियो में आगे दीपके कहते हैं, "तो कहीं और बता दीजिए." इस पर पुलिस कहती है, "कहीं और बता देंगे. अभी डिटेन कर रहे हैं." दीपके कहते हैं, "सर, अभी तो मैंने कोई लॉ ब्रेक ही नहीं किया है. मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कहां जा सकता हूं. मैंने को लॉ ब्रेक ही नहीं किया है. आप डिटेन कैसे कर सकते हैं...मैं अकेला हूं."

संजय सिंह ने PM पर साधा निशाना

दीपके को हिरासत में लिए जाने पर आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, "विनाश काले विपरीत बुद्धि. मोदी जी आप तिरंगे से इतना क्यों डरते हैं? अभिजीत दीपके को हिरासत में लेकर क्या हासिल करोगे आप? आंदोलन और बढ़ेगा तिरंगा और लहरायेगा?"