India at 2047: राघव चड्ढा का आरोप- 'टोल टैक्स लीगल लूट', इन जगहों पर गाड़ियों से पैसा न वसूलने की अपील
India at 2047 Summit: आप सांसद राघव चड्ढा ने टोल टैक्स को 'लीगल लूट' बताया. उन्होंने कहा कि लोग सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस देने के बावजूद टोल टैक्स भरते हैं. लागत वसूल होने के बाद भी टोल जारी है.
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने देशभर में वसूले जा रहे टोल टैक्स को लेकर बड़ा बयान दिया है. एबीपी न्यूज के 'इंडिया @2047' समिट में बातचीत करते हुए राघव चड्ढा ने टोल टैक्स को 'लीगल लूट' करार दिया और कहा कि इससे आम आदमी का केवल पैसा नहीं, बल्कि समय और कई बड़े अवसर भी बर्बाद होते हैं.
राघव चड्ढा ने कहा, "मेरा और देश के हर आम आदमी का यह मानना है कि टोल टैक्स एक प्रकार की लीगल लूट बनता जा रहा है. वह इसलिए क्योंकि सबसे पहले जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसपर आप रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस देते हैं. तमाम तरीके के और टैक्स के साथ आप स्पष्ट रूप से रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भर रहे हैं. फिर आप अपनी गाड़ी में जो फ्यूल भरवाते हैं, उसपर भी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर एक सेस होता है, वो आप भरते हैं. इसके बाद आपसे फिर टोल टैक्स भी वसूला जाता है."
आप सांसद ने कहा, "टोल टैक्स वह कर होता है, जो सड़क की लागत पूरी होने तक चलना चाहिए. हालांकि, अब पूरी तरीके से लागत वसूले जाने के बाद भी लोगों से टोल टैक्स लिया जाता है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण है- दिल्ली नोएडा का DND फ्लाईवे. इसको तो कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रोका गया था."
उन्होंने आगे कहा, "दूसरी बात, जब हम सड़क के लिए इतना पैसा देते हैं, तो उम्मीद लगाते हैं कि उसकी हालत अच्छी होगी. ड्रेनेज सिस्टम होगा, लेन डीमार्किंग होगी, लाइटिंग अच्छी होगी. हालांकि, हमें केवल गड्ढे, सतह की विकृति और यही सब नजर आता है."
WATCH | टोल टैक्स को लेकर क्या बोले राघव चड्ढा ?— ABP News (@ABPNews) December 15, 2025
देखिए INDIA@ 2047 ENTREPRENEURSHIP CONCLAVE@raghav_chadha | @chitraaum
यहां पढ़िए - https://t.co/aCeqY6F7oR
यहां देखिए - https://t.co/OGrQTsVFl9#IndiaAt2047 #EntrepreneurshipConclave #RaghavChadha pic.twitter.com/n1hoOyW704
'केवल पैसा नहीं, समय की बर्बादी है टोल टैक्स'
तीसरी सबसे बड़ी बात बताते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि आप टोल टैक्स भरने के लिए लाइन में खड़े होते हैं. आपका समय बर्बाद होता है. आधा घंटे से लेकर 40 मिनट तक आपके बर्बाद हो जाते हैं. जबतक आप कतार में हैं, आपकी गाड़ी ऑन है. यानी तेल बर्बाद हो रहा है. इसके अलावा एक और जरूरी बात है कि लाइन में खड़े-खड़े आपका जॉब इंटरव्यू, कोई मीटिंग या डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिस हो जाए, इसका हर्जाना भी आप ही भरते हैं.
'भारत की अर्थव्यवस्था इसलिए खराब होती है'
सांसद ने कहा कि इन तमाम कॉस्ट को जोड़ें, तो टोल टैक्स देने के अलावा भी आपका भारी नुकसान होता है. ये सब अदृश्य राशि की बर्बादी है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को नीचे कर रही है. मुझे लगता है इसे बंद करना चाहिए.
हाई कोर्ट के आदेशों का दिया उदाहरण
राघव चड्ढा ने कहा कि लगातार कई हाई कोर्ट इसको लेकर बयान देते आए हैं. केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने राज्य के कई मेन टोल प्लाजा को बंद कर दिया. कोर्ट की ओर से सरकार को यह कहा गया कि उन्होंने सड़क अच्छी करने का वादा किया था. अगर उसकी हालत अच्छी नहीं है, तो आप टोल टैक्स नहीं ले सकते.
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अभी दो टोल प्लाजा पर 80 फीसदी की छूट दे दी, क्योंकि वहां की सड़कें खराब थीं. ये तीन-चार बेसिक प्रिंसिपल हैं, जिनपर टोल टैक्स वसूला जाता है. अगर यह पूरा नहीं होता है, तो हमसे टोल टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए.
'5 मिनट से ज्यादा बर्बाद हुए तो न लें टोल टैक्स'
राघव चड्ढा ने जानकारी दी, "मैंने एक बड़ी मांग रखी थी कि किसी भी व्यक्ति को टोल टैक्स का भुगतान करने के लिए कतार में खड़े-खड़े पांच मिनट से ऊपर होता है तो उससे टोल नहीं वसूला जाना चाहिए, उसकी गाड़ी को फ्री में जाने देना चाहिए."
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL