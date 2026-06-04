लालू यादव और राबड़ी देवी को अब नहीं मिलेगी Z प्लस सुरक्षा, तेजस्वी यादव पर भी अपडेट

लालू यादव (Lalu Yadav) और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा में कटौती की गई है. बिहार सरकार की ओर से गुरुवार (04 जून, 2026) को जारी पत्र के अनुसार अब लालू यादव और राबड़ी देवी (Rabri Devi) को जेड प्लस (Z Plus Security) की सुरक्षा नहीं मिलेगी. वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा पहले की तरह मिलती रहेगी.

दूसरी ओर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पहले ए कैटेगरी की सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब उन्हें एक अंगरक्षक मिलेगा. वहीं सांसद मीसा भारती को तीन सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा मिलेगी. तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव को एक सुरक्षाकर्मी मिलेगा.

लालू और राबड़ी को अब सुरक्षा में क्या?

जेड प्लस की सुरक्षा वापस भले ले ली गई है लेकिन लालू और राबड़ी को पूर्व सीएम के नाते आगे सुरक्षा मिलती रहेगी. बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) से 2-8 हाउस गार्ड, पटना जिला बल से 02 अंगरक्षक, HQRT से पायलट तथा बुलेट प्रूफ कार एवं पटना जिला बल से एस्कॉर्ट और पायलट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. यही सुरक्षा राबड़ी देवी को भी होगी.

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तेजस्वी यादव को जो सुरक्षा मिली है वो एस्कॉर्ट व्हीकल के साथ वह वाई प्लस है. इस श्रेणी में अब सुरक्षा के तहत बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) से 1-4 हाउस गार्ड, पटना जिला बल से 06 अंगरक्षक (03 सादे लिबास एवं 03 वर्दीधारी) और पटना जिला बल से 1-4 एस्कॉर्ट पार्टी (वाहन के साथ) की प्रतिनियुक्ति की जाएगी.

लालू-राबड़ी की सुरक्षा घटाए जाने पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज एहमद ने कहा कि सरकार माहौल बनाने की कोशिश कर रही है. सुरक्षा में कटौती बताता है कि सरकार के लोग अपने घर से सुरक्षा मुहैया करने में लगे हुए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की सुरक्षा में कटौती की गई है नियम संगत नहीं है.

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