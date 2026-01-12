पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत

बिहार की राजधानी पटना के एयरपोर्ट पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया जब सिक्योरिटी चेक के दौरान एक महिला यात्री अचानक बेहोश होकर गिर पड़ीं और उनकी मौत हो गई. सिक्योरिटी चेक कर मौजूद जवानों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका.

एयरपोर्ट अधिकारियों द्वारी मिली जानकारी के मुताबिक, महिला स्पाइसजेट की फ्लाइट में सफर करने जा रही थीं. रविवार (11 जनवरी) की शाम करीब 4:40 बजे जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुरक्षा जांच क्षेत्र में वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ीं.

10 मिनट के अंदर पहुंची एंबुलेंस

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वहां मौजूद एक डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया और महिला को प्राथमिक इलाज के साथ 'कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन' (CPR) दिया गया. हवाई अड्डा अग्निशमन सेवा को भी इसकी सूचना दी गई और करीब 4:50 बजे एक एम्बुलेंस वहां पहुंच गई.

बताया जा रहा है कि महिला यात्री को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया था. फायर डिपार्टमेंट की टीम ने जानकारी दी है कि अस्पताल में डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया. अभी तक उनकी मौत की वजह पता नहीं चल सकी है. महिला की पहचान कर उनके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह का खुलासा होगा. प्राथमिक रूप से यह हार्ट अटैक या कार्डियेक अरेस्ट का केस माना जा रहा है.

एयरपोर्ट की मेडिकल व्यवस्था पर सवाल

पटना एयरपोर्ट पर यात्री की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों का सवाल है कि एयरपोर्ट पर मेडिकल व्यवस्था कितनी मजबूत है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पटना एयरपोर्ट पर डॉक्टर्स की पुरानी टीम से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है. ऐसे में मेदांता से नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, लेकिन अभी तक अस्पताल की तरफ से डॉक्टर्स आना शुरू नहीं हुए हैं. वहीं, महिला को अस्पताल पहुंचाने में भी कुछ समय लग गया. शाम करीब 5.13 पर उन्हें मृत घोषित किया गया.