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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपवन सिंह MLC के बाद अब मंत्री बनेंगे? सम्राट सरकार में दीपक प्रकाश की होने वाली है छुट्टी!

पवन सिंह MLC के बाद अब मंत्री बनेंगे? सम्राट सरकार में दीपक प्रकाश की होने वाली है छुट्टी!

Pawan Singh News: पवन सिंह को एमएलसी बनाकर बीजेपी ने रिश्तों को बैलेंस किया है. 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब पवन सिंह निर्दलीय उतरे थे तो बीजेपी से रिश्ते कमजोर हो गए थे.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 12 Jun 2026 07:13 PM (IST)
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बिहार में एमएलसी की 10 सीटों पर सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं. इन 10 में सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में एमएलसी बने पवन सिंह (Pawan Singh) की हो रही है. सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि पवन सिंह तो एमएलसी बन गए हैं और अब आगे क्या वे सम्राट सरकार में मंत्री भी बनेंगे?

इस चर्चा के पीछे कई ऐसे फैक्टर भी हैं. आज (शुक्रवार) ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिना किसी सदन के सदस्य रहे 5 महीना 29 दिन तक तो कोई भी मंत्री बना रहा सकता है. हम खुद एक बार 5 महीना 28 दिन तक मंत्री रह चुके हैं. उनके बयान से यह साफ हो रहा है कि इस अवधि के दौरान दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना पड़ेगा. 

इससे सवाल उठ रहा है कि क्या दीपक प्रकाश की जगह पवन सिंह को मंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि पवन सिंह बीजेपी में काफी पहले से हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने पश्चिम बंगाल की सीट से उतारा भी था, लेकिन पवन सिंह पीछे हट गए. वे बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उतरे थे. इसके चलते बीजेपी से रिश्ते खराब हो गए. इस सीट से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई थी. हालांकि पवन सिंह भी जीत नहीं पाए थे. अब पवन सिंह को एमएलसी बनाकर बीजेपी ने रिश्तों को बैलेंस किया है.

…तो खत्म हो जाएगी हर नाराजगी

पवन सिंह को मंत्री इसलिए भी बनाया जा सकता है क्योंकि 2025 के बिहार चुनाव में चर्चा थी कि पावरस्टार को टिकट दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ. यानी देखा जाए तो 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में पवन सिंह की किस्मत नहीं चमक पाई. अब बीजेपी एमएलसी बनाने के साथ मंत्री बना दे तो पवन सिंह के दिल से हर नाराजगी खत्म हो जाएगी.

हिट कराई मोदी और नीतीश की जोड़ी…

पवन सिंह का सम्मान बीजेपी इसलिए भी कर रही है क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जमकर एनडीए के लिए प्रचार किया था. चुनाव प्रचार में उनका एक गाना 'जोड़ी मोदी आ नीतीश जी के हिट होई' भी काफी वायरल हुआ था. नतीजे आए तो एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली. यह गाना काफी बजा जिसका श्रेय पवन सिंह को दिया जाने लगा.

यह भी पढ़ें- CM सम्राट चौधरी का उपेंद्र कुशवाहा के बेटे पर बड़ा बयान, 'दीपक प्रकाश मंत्री हैं और आगे…'

राज्यसभा भी नहीं जा सके थे पवन सिंह

लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात छोड़ दें तो हाल ही में बिहार से पांच राज्यसभा सांसदों का चुनाव हुआ था. चर्चा थी कि पवन सिंह को मौका दिया जाएगा लेकिन यहां भी वे पीछे रह गए थे. अब जब इस महीने (जून, 2026) में 10 सीट पर एमएलसी का चुनाव होने वाला था तो पार्टी ने पवन सिंह को प्रत्याशी बनाया. 

सम्राट सरकार में मंत्री बनना कितना आसान?

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पवन सिंह के मंत्री बनने की संभावना कम है. 7 मई को सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था. अभी सम्राट सरकार में मुख्यमंत्री मिलाकर कुल 32 मंत्री हैं. उसमें बीजेपी से सम्राट चौधरी को मिलाकर कुल 15 मंत्री बन चुके हैं. बीजेपी के सारे कोटे से मंत्री बन चुके हैं. रही बात दीपक प्रकाश की तो वह सदन के सदस्य नहीं बने हैं और इस्तीफा देते हैं तो उनकी पार्टी से चार विधायक हैं. इन चार विधायकों में से एक को मंत्री बनाया जा सकता है. जेडीयू कोटे से दो-तीन सीटें खाली हैं लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है कि पवन सिंह को पार्टी मंत्री बना दे.

यह भी पढ़ें- TMC में सियासी भगदड़ के बीच BJP का बड़ा बयान, ममता बनर्जी को दी ये सलाह

Published at : 12 Jun 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh Deepak Prakash Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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