TMC में सियासी भगदड़ के बीच BJP का बड़ा बयान, ममता बनर्जी को दी ये सलाह

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी (टीएमसी) में भगदड़ मची है. टीएमसी के नेता टूट रहे हैं. साथ ही कांग्रेस के साथ टीएमसी के विलय की भी खबर है. इस बीच बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने ममता बनर्जी को सलाह दी है.

'ममता बनर्जी को आत्मचिंतन करना चाहिए'

शाहनवाज हुसैन ने कहा, "ममता बनर्जी पूरी तरह से अलग-थलग पड़ गई हैं. जनता उनके साथ नहीं है, कार्यकर्ता उनके साथ नहीं हैं और अब सांसद भी उनके साथ नहीं हैं. विधायक पहले ही उनका साथ छोड़ चुके हैं. ममता बनर्जी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि उनसे आखिर क्या भूल हुई, जिसकी सजा उन्हें मिल रही है..."

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रामकृपाल ने बताया क्यों खराब हुई छवि

दूसरी ओर बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, "ममता बनर्जी की TMC बुरी तरह से हार गई है. जनता ने उन्हें नकार दिया. अब उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी को छोड़ने का मन बना लिया है और छोड़ भी रहे हैं… बड़े पैमाने पर विधायक और सांसद पार्टी को छोड़ रहे हैं… जब TMC का बंगाल में राज था, तो उस समय अभिषेक बनर्जी ने जो अत्याचार किया, इसके कारण पूरी TMC की छवि खराब हो गई और TMC बर्बाद हो गई..."

'पार्टी साफ हो रही… ये भी सबक है'

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, "अहंकार में जब भी कोई पार्टी खड़ी होती है तो जनता उस अहंकार का जवाब देती है. बंगाल की जनता ने आज TMC, ममता बनर्जी के अहंकार को तोड़ दिया. उनकी पार्टी ऐसे चकनाचूर हो जाएगी यह पता नहीं है. रोज भाग रहे हैं. पार्टी साफ हो रही है. ये भी सबक है. सुना है वे कांग्रेस के साथ जाने की बात कर रही हैं कहां जाना है वे तय करें, लेकिन कहीं भी बंगाल और देश की जनता उनके भ्रष्टाचार और पाप को माफ नहीं करेगी."

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