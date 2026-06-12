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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारTMC में सियासी भगदड़ के बीच BJP का बड़ा बयान, ममता बनर्जी को दी ये सलाह

TMC में सियासी भगदड़ के बीच BJP का बड़ा बयान, ममता बनर्जी को दी ये सलाह

TMC News: बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का कहना है कि ममता बनर्जी अलग-थलग पड़ गई हैं. जनता उनके साथ नहीं है, कार्यकर्ता उनके साथ नहीं हैं और अब सांसद भी उनके साथ नहीं हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 12 Jun 2026 01:01 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी (टीएमसी) में भगदड़ मची है. टीएमसी के नेता टूट रहे हैं. साथ ही कांग्रेस के साथ टीएमसी के विलय की भी खबर है. इस बीच बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने ममता बनर्जी को सलाह दी है. 

'ममता बनर्जी को आत्मचिंतन करना चाहिए'

शाहनवाज हुसैन ने कहा, "ममता बनर्जी पूरी तरह से अलग-थलग पड़ गई हैं. जनता उनके साथ नहीं है, कार्यकर्ता उनके साथ नहीं हैं और अब सांसद भी उनके साथ नहीं हैं. विधायक पहले ही उनका साथ छोड़ चुके हैं. ममता बनर्जी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि उनसे आखिर क्या भूल हुई, जिसकी सजा उन्हें मिल रही है..." 

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रामकृपाल ने बताया क्यों खराब हुई छवि

दूसरी ओर बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, "ममता बनर्जी की TMC बुरी तरह से हार गई है. जनता ने उन्हें नकार दिया. अब उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी को छोड़ने का मन बना लिया है और छोड़ भी रहे हैं… बड़े पैमाने पर विधायक और सांसद पार्टी को छोड़ रहे हैं… जब TMC का बंगाल में राज था, तो उस समय अभिषेक बनर्जी ने जो अत्याचार किया, इसके कारण पूरी TMC की छवि खराब हो गई और TMC बर्बाद हो गई..." 

'पार्टी साफ हो रही… ये भी सबक है'

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, "अहंकार में जब भी कोई पार्टी खड़ी होती है तो जनता उस अहंकार का जवाब देती है. बंगाल की जनता ने आज TMC, ममता बनर्जी के अहंकार को तोड़ दिया. उनकी पार्टी ऐसे चकनाचूर हो जाएगी यह पता नहीं है. रोज भाग रहे हैं. पार्टी साफ हो रही है. ये भी सबक है. सुना है वे कांग्रेस के साथ जाने की बात कर रही हैं कहां जाना है वे तय करें, लेकिन कहीं भी बंगाल और देश की जनता उनके भ्रष्टाचार और पाप को माफ नहीं करेगी." 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 Jun 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Shahnawaz Hussain TMC Mamata Banerjee BIHAR NEWS
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