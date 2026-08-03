बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं. मतगणना के बीच उनकी पत्नी डॉ. जाह्नवी दास ने जनता का आभार जताते हुए कहा, "मैं बांकीपुर की जनता का दिल से धन्यवाद करती हूं. इस जीत के लिए लोगों ने बहुत मेहनत की है." उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब मतगणना में प्रशांत किशोर मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं.

50 हजार वोट के करीब पहुंचे प्रशांत किशोर

मतगणना के 24वें राउंड तक प्रशांत किशोर 48,434 वोट हासिल कर चुके हैं और 50 हजार के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गए हैं. अभी 7 राउंड की गिनती बाकी है. मौजूदा रुझानों को देखते हुए माना जा रहा है कि वह आसानी से 50 हजार वोट का आंकड़ा पार कर लेंगे.

बीजेपी से 13,868 वोटों की बढ़त

24वें राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवार को 34,566 वोट मिले हैं. इस तरह प्रशांत किशोर 13,868 वोटों की मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं. शुरुआती राउंड से ही उन्हें लगातार बढ़त मिलती रही है, जिससे मुकाबला एकतरफा होता दिखाई दे रहा है.

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जन सुराज खेमे में उत्साह का माहौल

लगातार बढ़त के बाद जन सुराज के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है. मतगणना केंद्र के बाहर समर्थक जीत की उम्मीद में जश्न की तैयारी करते नजर आए. वहीं, डॉ. जाह्नवी दास का जनता के नाम धन्यवाद संदेश भी सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है.

अंतिम नतीजों पर सबकी नजर

हालांकि अभी 7 राउंड की मतगणना बाकी है और चुनाव आयोग की ओर से अंतिम परिणाम घोषित होना बाकी है. लेकिन मौजूदा रुझान प्रशांत किशोर के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं. वहीं बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर चल रहे हैं. ऐसे में सभी की नजर अब अंतिम नतीजों पर टिकी हुई है, जहां यह साफ होगा कि बढ़त जीत में बदलती है या नहीं.