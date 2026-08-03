Bankipur Bypoll Result: प्रशांत-BJP के बीच सिमटी लड़ाई, 23 उम्मीदवारों की जमानत जब्त

बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मुकाबला अब पूरी तरह जन सुराज के प्रशांत किशोर और बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा के बीच सिमटता नजर आ रहा है. मतगणना के 24वें राउंड तक प्रशांत किशोर 48,434 वोट हासिल कर चुके हैं और 50 हजार वोट का आंकड़ा पार करने के बेहद करीब हैं. वहीं बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 34,566 वोट मिले हैं. दोनों के बीच 13,868 वोटों का अंतर बना हुआ है. इस बीच सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि टॉप-2 को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने की स्थिति बन गई है.

25 उम्मीदवार मैदान में, लेकिन मुकाबला सिर्फ दो के बीच

बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं. हालांकि मतगणना के रुझानों ने साफ कर दिया है कि असली मुकाबला केवल जन सुराज और बीजेपी के बीच रह गया है.

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बाकी उम्मीदवार वोटों की दौड़ में काफी पीछे छूट गए हैं. आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी गुप्ता भी 23वें राउंड तक सिर्फ 10,925 वोट ही हासिल कर सकी हैं और जमानत बचाने के लिए जरूरी वोटों से काफी दूर नजर आ रही हैं.

कब जब्त होती है जमानत?

चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को अपनी जमानत बचाने के लिए कुल वैध मतों का कम से कम एक-छठा यानी 16.67 फीसदी वोट हासिल करना जरूरी होता है. यदि कोई उम्मीदवार इससे कम वोट पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है.

मतगणना के मौजूदा रुझानों को देखें तो केवल शीर्ष दो उम्मीदवार ही जमानत बचाने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं. अगर अंतिम नतीजों तक यही तस्वीर बनी रहती है तो टॉप-2 को छोड़कर बाकी 23 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी. इसमें आरजेडी समेत सभी छोटे और निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं.

अभी 7 राउंड की गिनती बाकी

24वें राउंड के बाद भी मतगणना के सात राउंड बाकी हैं. ऐसे में अंतिम नतीजों का इंतजार किया जा रहा है. हालांकि अब तक के रुझानों से इतना साफ हो गया है कि बांकीपुर में मुकाबला दो उम्मीदवारों तक सीमित हो चुका है, जबकि बाकी सभी प्रत्याशी जमानत गंवाने की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं. यदि अंतिम परिणाम में बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो इस उपचुनाव में 25 में से 23 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होना तय माना जा रहा है.

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