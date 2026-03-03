पिता सांसद से मंत्री तक रहे, खुद एक बार के MLA, कौन हैं BJP के राज्यसभा प्रत्याशी शिवेश राम?
Shivesh Ram Bihar BJP Rajya Sabha Candidate: शिवेश राम के पिता मुन्नीलाल बीजेपी के एक जाने-माने सदस्य थे. वे आईएएस अधिकारी भी रहे हैं. शिवेश राम के बारे में पूरी जानकारी देखिए.
बीजेपी ने बिहार से दो राज्यसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे. साथ ही शिवेश राम भी राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे. नितिन नवीन को छोड़ दें तो शिवेश राम का नाम सबको चौंका रहा है. सवाल है कि आखिर कौन हैं शिवेश राम जिन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है?
कौन हैं शिवेश राम? (Who is Shivesh Ram?)
शिवेश राम के पिता मुनि लाल बीजेपी के एक जाने-माने सदस्य थे. सासाराम से तीन बार सांसद रहे. केंद्र की अटल सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे. शिवेश राम का राजनीतिक सफर एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू हुआ. उन्होंने 2010 में बिहार के भोजपुर जिले की अंगियांव विधानसभा सीट से बीजेपी से चुनाव लड़ा और विधायक बने.
उनके असर और लगन की वजह से उन्हें राज्य महासचिव बनाया गया. हाल ही में, उन्हें छेदी पासवान की जगह सासाराम लोकसभा सीट से बीजेपी ने टिकट दिया. हालांकि 2024 में हुए इस लोकसभा चुनाव में वो हार गए. बताया जा रहा है कि शिवेश राम अभी बीजेपी में प्रदेश महामंत्री हैं.
पिता रहे आईएएस… रांची में हुई शिवेश राम की पढ़ाई
जानकारी के अनुसार, शिवेश राम का पैतृक गांव ज्ञानपुर सेमरिया है. ये लोग वर्तमान में पटना के अंबेडकर कॉलोनी में रहते हैं. इनके पिता मुनि लाल आईएएस रहे हैं. उनकी शिक्षा-दीक्षा गांव में ही हुई थी. फिर आईएएस की परीक्षा पास कर अधिकारी बने. 2019 में पिता का निधन हो गया. दूसरी ओर शिवेश राम की पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो रांची में हुई है. उस वक्त उनके पिता रांची में ही थे. शिवेश राम साइंस के ये विद्यार्थी रहे हैं और एक अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं. विवादों से बहुत गहरा नाता नहीं है.
