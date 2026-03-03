हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनिशांत कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की पहली प्रतिक्रिया, 'राजनीति में उनकी…'

निशांत कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की पहली प्रतिक्रिया, 'राजनीति में उनकी…'

Nishant Kumar Political Entry News: मंत्री दीपक प्रकाश का कहना है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए. निशांत कुमार आते हैं तो स्वागतयोग्य है. पढ़िए उन्होंने और क्या कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 03 Mar 2026 01:39 PM (IST)
बिहार के सियासी गलियारे में इन दिनों किसी के नाम की सबसे अधिक चर्चा है तो वह नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं. एक तरफ सियासत में एंट्री तो दूसरी तरफ चर्चा है कि वह राज्यसभा जा सकते हैं. चर्चाएं कई हैं और इस पर ना सिर्फ पार्टी के नेता बल्कि एनडीए में शामिल अन्य दलों की ओर से भी रिएक्शन आने लगा है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और मंत्री दीपक प्रकाश ने भी इस पर बयान दिया है.

मंगलवार (03 मार्च, 2026) को उन्होंने मीडिया से बातचीत की. इस क्रम में उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने कहा है कि निशांत कुमार की राज्यसभा में एंट्री हो सकती है. इस पर दीपक प्रकाश ने कहा, "राज्यसभा के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन युवा राजनीति में आए… राजनीति और बेहतर होगी. नई दिशा मिलेगी. राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़े. लोकतंभ भी इससे मजबूत होगा." 

यह भी पढ़ें- बिहार में होली के बाद JDU में बड़े बदलाव की आहट! नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बन गया प्लान?

निशांत कुमार आते हैं तो स्वागत: दीपक प्रकाश

इस सवाल पर कि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री (श्रवण कुमार) ने कहा है कि निशांत को होली के बाद बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है. वे सक्रिय राजनीति में बहुत जल्द आएंगे. इस पर दीपक ने कहा कि हम इस पर सीधा कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जानकारी नहीं है. हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बिहार में एक सामाजिक बदलाव को लीड किया है तो निशांत कुमार आते हैं तो स्वागत है. युवाओं को हर तरीके से राजनीति में सक्रिय होना चाहिए.

फिलहाल सियासी गलियारे में जो भी अटकलें हों लेकिन देखने वाली बात होगी कि पांच तारीख को जेडीयू से कौन-कौन राज्यसभा के लिए नामांकन करता है. निशांत कुमार अगर नामांकन करते हैं तो यह बड़ी बात होगी.

यह भी पढ़ें- सियासत में आते ही सीधे राज्यसभा जाएंगे निशांत? JDU ने कर दिया साफ, 'नीतीश कुमार…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 03 Mar 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Upendra Kushwaha Rajya Sabha Elections Nishant Kumar Deepak Prakash BIHAR NEWS
