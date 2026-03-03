निशांत कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की पहली प्रतिक्रिया, 'राजनीति में उनकी…'

बिहार के सियासी गलियारे में इन दिनों किसी के नाम की सबसे अधिक चर्चा है तो वह नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं. एक तरफ सियासत में एंट्री तो दूसरी तरफ चर्चा है कि वह राज्यसभा जा सकते हैं. चर्चाएं कई हैं और इस पर ना सिर्फ पार्टी के नेता बल्कि एनडीए में शामिल अन्य दलों की ओर से भी रिएक्शन आने लगा है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और मंत्री दीपक प्रकाश ने भी इस पर बयान दिया है.

मंगलवार (03 मार्च, 2026) को उन्होंने मीडिया से बातचीत की. इस क्रम में उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने कहा है कि निशांत कुमार की राज्यसभा में एंट्री हो सकती है. इस पर दीपक प्रकाश ने कहा, "राज्यसभा के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन युवा राजनीति में आए… राजनीति और बेहतर होगी. नई दिशा मिलेगी. राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़े. लोकतंभ भी इससे मजबूत होगा."

निशांत कुमार आते हैं तो स्वागत: दीपक प्रकाश

इस सवाल पर कि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री (श्रवण कुमार) ने कहा है कि निशांत को होली के बाद बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है. वे सक्रिय राजनीति में बहुत जल्द आएंगे. इस पर दीपक ने कहा कि हम इस पर सीधा कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जानकारी नहीं है. हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बिहार में एक सामाजिक बदलाव को लीड किया है तो निशांत कुमार आते हैं तो स्वागत है. युवाओं को हर तरीके से राजनीति में सक्रिय होना चाहिए.

फिलहाल सियासी गलियारे में जो भी अटकलें हों लेकिन देखने वाली बात होगी कि पांच तारीख को जेडीयू से कौन-कौन राज्यसभा के लिए नामांकन करता है. निशांत कुमार अगर नामांकन करते हैं तो यह बड़ी बात होगी.

