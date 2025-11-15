हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार: आखिर कौन हैं तेजस्वी के रमीज? जिन पर रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप

बिहार: आखिर कौन हैं तेजस्वी के रमीज? जिन पर रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप

Bihar News: रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट में लिखा कि मैं परिवार से नाता तोड़ रही हूं. इसमें उन्होंने रमीज पर यह करने के आरोप लगाए हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये तेजस्वी के रमीज कौन हैं.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 15 Nov 2025 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद सभी को चौंका दिया है. उन्होंने अपने परिवार और राजनीति से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है. रोहिणी के इस बयान से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया. रोहिणी ने इस दौरान दो लोगों पर आरोप लगाए हैं. 

रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट में लिखा कि मैं परिवार से नाता तोड़ रही हूं. और राजनीति छोड़ रही हूं. उन्होंने कहा कि मुझे यह सब करने के लिए रमीज और संजय यादव ने कहा है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर रमीज कौन हैं. जिनके ऊपर रोहिणी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. 

कौन हैं रमीज जिन पर रोहिणी ने लगाए आरोप?

रोहिणी आचार्य के आरोप लगाने के बाद सबके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर रमीज कौन हैं. बता दें कि रमीज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं. रमीज बलरामपुर के पूर्व सांसद जहीर के दामाद हैं. वहीं तेजस्वी यादव जब क्रिकेट के मैदान में थे, तब से ही रमीज उनके दोस्त हैं. 

फिलहाल रमीज को कम ही लोग जानते हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद वह भी चर्चा में आ गए हैं. रमीज बिहार से नहीं है वे अक्सर तस्वीरों में दिखाई देते थे. क्योंकि रमीज बहुत ज्यादा सामने नहीं आते थे. इसकी वजह से उनकी ज्यादा जानकारी नहीं है.

रोहिणी ने दो लोगों पर लगाए आरोप

लालू यादव के बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार को छोड़ने और राजनीति से दूर जाने का ऐलान सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया. उसमें उन्होंने लिखा कि मैं परिवार से दूर जा रही हूं. उन्होंने आगे लिखा कि राजनीति भी छोड़ रही हूं, यही करने के लिए मुझसे संजय यादव और रमीज ने कहा.

बात दें लालू परिवार में संजय यादव को लेकर विवाद काफी समय से चल रहा है. रोहिणी और तेज प्रताप यादव की ओर से उनके ऊपर कई बार आरोप लगाए गए हैं. ऐसे में एक बार फिर संजय यादव और रमीज चर्चा में आ गए हैं. फिलहाल बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लालू परिवार से यह बड़ी खबर सामने आ रही है. 

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज़ुल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज़्म और रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया है. फियाज़ुल को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज़ लाइव में डिजिटल कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे रिपोर्टिंग, एडिटिंग और न्यूज़रूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं. समाज को नई दृष्टि देने और पत्रकारिता के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का लक्ष्य रखते हैं.
Published at : 15 Nov 2025 04:43 PM (IST)
Tejashwi Yadav Rohini Acharya RJD BIHAR NEWS
