बिहार: आखिर कौन हैं तेजस्वी के रमीज? जिन पर रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद सभी को चौंका दिया है. उन्होंने अपने परिवार और राजनीति से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है. रोहिणी के इस बयान से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया. रोहिणी ने इस दौरान दो लोगों पर आरोप लगाए हैं.

रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट में लिखा कि मैं परिवार से नाता तोड़ रही हूं. और राजनीति छोड़ रही हूं. उन्होंने कहा कि मुझे यह सब करने के लिए रमीज और संजय यादव ने कहा है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर रमीज कौन हैं. जिनके ऊपर रोहिणी ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

कौन हैं रमीज जिन पर रोहिणी ने लगाए आरोप?

रोहिणी आचार्य के आरोप लगाने के बाद सबके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर रमीज कौन हैं. बता दें कि रमीज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं. रमीज बलरामपुर के पूर्व सांसद जहीर के दामाद हैं. वहीं तेजस्वी यादव जब क्रिकेट के मैदान में थे, तब से ही रमीज उनके दोस्त हैं.

फिलहाल रमीज को कम ही लोग जानते हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद वह भी चर्चा में आ गए हैं. रमीज बिहार से नहीं है वे अक्सर तस्वीरों में दिखाई देते थे. क्योंकि रमीज बहुत ज्यादा सामने नहीं आते थे. इसकी वजह से उनकी ज्यादा जानकारी नहीं है.

रोहिणी ने दो लोगों पर लगाए आरोप

लालू यादव के बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार को छोड़ने और राजनीति से दूर जाने का ऐलान सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया. उसमें उन्होंने लिखा कि मैं परिवार से दूर जा रही हूं. उन्होंने आगे लिखा कि राजनीति भी छोड़ रही हूं, यही करने के लिए मुझसे संजय यादव और रमीज ने कहा.

बात दें लालू परिवार में संजय यादव को लेकर विवाद काफी समय से चल रहा है. रोहिणी और तेज प्रताप यादव की ओर से उनके ऊपर कई बार आरोप लगाए गए हैं. ऐसे में एक बार फिर संजय यादव और रमीज चर्चा में आ गए हैं. फिलहाल बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लालू परिवार से यह बड़ी खबर सामने आ रही है.