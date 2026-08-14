प्रशांत किशोर कब लेंगे MLA की शपथ? तारीख फाइनल

बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले जन सुराज (Jan Suraaj) के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तारीख आ गई है. 17 अगस्त को प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे. शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) को इस संबंध में बिहार विधानसभा के उप सचिव ने पत्र जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है.

जानकारी दी गई है कि बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार शपथ दिलाएंगे. शपथ ग्रहण कार्यक्रम बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यालय में होगा. सुबह 10.30 बजे का समय दिया गया है.

बीजेपी के गढ़ में जीते हैं प्रशांत किशोर

बता दें कि बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव हुआ था. रिजल्ट 3 अगस्त को आया था. बांकीपुर से जो नतीजे आए उसने सबको चौंका दिया था. बांकीपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता था और पार्टी निश्चिंत थी कि जीत तय है. जब काउंटिंग शुरू हुई तो प्रशांत किशोर हर राउंड में आगे रहे और बीजेपी के गढ़ से जीतने वाले जन सुराज के पहले विधायक बन गए.

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तीन अगस्त को 32 राउंड में गिनती हुई थी. प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले थे. वहीं बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा को 44,827 वोट मिला था. इस तरह प्रशांत किशोर 19,324 वोटों से जीत गए. 14,273 वोटों के साथ आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर रहीं.

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