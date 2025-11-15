बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बीच यादव परिवार में ही फूट पड़ गई है. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया है. एक पोस्ट में उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय यादव का जिक्र करते हुए कहा कि मैं सारा दोष खुद पर ले रहीं हूं.

आचार्य ने लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं. संजय यादव और रमीज़ ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं.

आचार्य की इस पोस्ट में दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पहले सिर्फ राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की बात लिखी थी. हालांकि बाद में उसे एडिट कर के संजय यादव और रमीज का नाम लिखा गया है. नीचे संलग्न तस्वीर में पोस्ट्स के दोनों वर्जन देखे जा सकते हैं.





बता दें संजय यादव को तेजस्वी का सलाहकार कहा जाता है. वहीं रमीज तेजस्वी के साये की तरह रहते हैं. संजय यादव जहां राज्यसभा सांसद हैं और राजद की नीतियों में उनका दखल रहता है, वहीं अभी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार रमीज राजद में किसी आधिकारिक पद पर नहीं हैं.