बिहार में बनेंगे नए यूनिवर्सिटी-टाउनशिप, चीनी मिलों पर भी CM का बड़ा ऐलान

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गांधी मैदान से कई बड़े ऐलान किए. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, उद्योग और परीक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की योजनाओं का खाका पेश किया. उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है और आने वाले समय में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि भागलपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर साइंस और कंप्यूटर यूनिवर्सिटी बनाने का काम शुरू हो गया है. वहीं बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर नई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी. सरकार का दावा है कि इन संस्थानों से छात्रों को बेहतर शिक्षा और आधुनिक तकनीकी सुविधाएं मिलेंगी.

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12 टाउनशिप में बनेंगे इंडस्ट्रियल हब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 12 टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है. इन टाउनशिप में इंडस्ट्रियल हब, आधुनिक सुविधाएं और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि बुडको के माध्यम से करीब 1 लाख करोड़ रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.

चीनी मिलों और बिजली सब्सिडी पर सरकार का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 10 चीनी मिलें दोबारा चालू हो चुकी हैं और अगले 6 महीने में 5 और चीनी मिलें शुरू करने का लक्ष्य है. उन्होंने बिहार से बाहर रहने वाले लोगों से अपील की कि वे अपनी जन्मभूमि को ही कर्मभूमि बनाएं और राज्य में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाएं.

बिजली व्यवस्था पर सीएम ने कहा कि बिहार में वर्तमान में 9,475 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है. उन्होंने दावा किया कि बिहार सरकार उत्तर प्रदेश से ज्यादा बिजली सब्सिडी दे रही है और करीब एक साल से उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा है.

स्वास्थ्य और परीक्षा व्यवस्था में बदलाव का ऐलान

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा कि 15 अगस्त के बाद मरीजों को रेफर करने में लापरवाही करने वाले सिविल सर्जनों पर कार्रवाई की जाएगी. जिला अस्पतालों में 36 तरह के ऑपरेशन कराने की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने बताया कि करीब 10 करोड़ बिहारियों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिल रहा है.

वहीं परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की घोषणा की गई. यह कमेटी परीक्षाओं की निगरानी करेगी. साथ ही स्कूल, कॉलेज और कोचिंग से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए विद्यार्थी पोर्टल शुरू किया जाएगा.

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