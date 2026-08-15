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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबदलेगी बिहार की तस्वीर, CM सम्राट चौधरी का 5 लाख करोड़ निवेश का ऐलान

बदलेगी बिहार की तस्वीर, CM सम्राट चौधरी का 5 लाख करोड़ निवेश का ऐलान

Independence Day 2026: पटना गांधी मैदान में CM सम्राट चौधरी ने पहली बार तिरंगा फहराया. उन्होंने पंचायत दिवस, पुलिस दीदी योजना और बिहार में 5 लाख करोड़ निवेश लाने का ऐलान किया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 15 Aug 2026 10:07 AM (IST)
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देशभर में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है. बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया. उससे पहले लोक सेवक आवास में झंडोत्तोलन किया था. गांधी मैदानन में मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और वंदे मातरम का गान किया. झंडोत्तोलन के बाद उन्होंने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं और भविष्य के लक्ष्यों की जानकारी दी.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आजादी केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है. उन्होंने कहा कि बिहार की करीब 85 फीसदी आबादी गांवों में रहती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि गांवों की समस्याओं के समाधान के लिए महीने के आखिरी रविवार को पंचायत दिवस कार्यक्रम शुरू कराया गया है.

रक्षाबंधन से शुरू होगी ‘पुलिस दीदी’ योजना

मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि बिहार में देश का सबसे बड़ा महिला पुलिस बल है और अब स्कूल-कॉलेजों में ‘पुलिस दीदी’ की तैनाती की जाएगी. यह अभियान रक्षाबंधन से शुरू होगा. पुलिस दीदी छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए स्कूटी के साथ तैनात रहेंगी और जरूरत पड़ने पर सहायता उपलब्ध कराएंगी.

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शिक्षा, उद्योग और खेल को बढ़ावा देने का लक्ष्य

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार का लक्ष्य शिक्षा, उद्योग और खेल के क्षेत्र में राज्य को आगे ले जाना है. उन्होंने ऐलान किया कि अगले नवंबर तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपये का निजी निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

13 विभागों की झांकियों में दिखेगी बिहार की विकास यात्रा

गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद 13 सरकारी विभागों की ओर से अलग-अलग थीम पर झांकियां निकाली जाएंगी. इन झांकियों के जरिए बिहार की संस्कृति, विकास योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा.

इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सहयोग से बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया गया है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 15 Aug 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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