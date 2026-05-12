PM मोदी की अपील से किस तबके पर पड़ेगा सबसे ज्यादा प्रभाव? RJD सांसद मनोज झा की दो टूक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) साल भर तक सोना नहीं खरीदने, वर्क फ्रॉम होम करने, ऑनलाइन मीटिंग्स करने जैसी अपील देशवासियों से कर रहे हैं. दूसरी ओर विपक्ष का दावा है कि एक बड़े तबके पर इसका असर पड़ेगा. आरजेडी सांसद मनोज झा (RJD MP Manoj Jha) ने मंगलवार (12 मई, 2026) को इस पर बयान दिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "इसकी सबसे बड़ी मार उस तबके पर पड़ेगी जिसका आपने जिक्र तक नहीं किया. मैं दिहाड़ी मजदूर की बात कर रहा हूं… जिस तरह की चीजें आप अपील कर रहे हैं… लोगों को काम नहीं मिलेगा. वैसे ही लगभग बंदी के हालात हैं. आपके और आपके मंत्रियों के आचरण में और व्यवहार में, उनके सार्वजनिक जीवन में, 24 घंटे में कोई परिवर्तन नहीं दिखा. कुछ मंत्री केवल फोटो के लिए ईवी (EV) गाड़ी दिखा रहे हैं."

#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर RJD सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "इसकी सबकी बड़ी मार उस तबके पर पड़ेगी जिसका आपने जिक्र तक नहीं किया। मैं दिहाड़ी मजदूर की बात कर रहा हूं। जिस तरह की चीजें आप अपील कर रहे हैं। लोगों को काम नहीं मिलेगा। वैसे ही लगभग बंदी के हालात… pic.twitter.com/jn0MDRbrjX — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 12, 2026

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'तिलिस्म का जाल हम लोगों ने…'

मनोज झा ने कहा, "केंद्र और राज्य सरकार एक-एक अखबार के चार-चार पन्नों को इश्तेहार से रंग देती है… उसकी चर्चा नहीं होगी?" एक सवाल पर मनोज झा ने कहा, "ये तिलिस्म का जाल हम लोगों ने कोविड के समय देखा है. गंगा और सरयू में बहती लाशें पता है… लोग इस दुनिया से निकल गए, रिकॉर्ड में नहीं आए…"

'मीटिंग बुलाइए… एक-दूसरे से संवाद करिए'

आरजेडी सांसद ने कहा, "सरकार को लगता है कि सारी बुद्धि उन्हीं के पास है. सदन में जब हम लोग मार्च में कह रहे थे तो कहते थे हम पैनिक कर रहे हैं. अभी भी मौका है… मीटिंग बुलाइए… एक-दूसरे से संवाद करिए… हम 28 फरवरी से देख रहे हैं पांच राज्यों का चुनाव आपकी प्राथमिकता थी. अब चुनाव खत्म हो गए… अगली खेप थोड़ी देर में आएगी… तो अब आप देश को चिंता बता रहे हैं…"

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