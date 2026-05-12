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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPM मोदी की अपील से किस तबके पर पड़ेगा सबसे ज्यादा प्रभाव? RJD सांसद मनोज झा की दो टूक

PM मोदी की अपील से किस तबके पर पड़ेगा सबसे ज्यादा प्रभाव? RJD सांसद मनोज झा की दो टूक

PM Modi Appeal: पीएम की अपील पर मनोज झा ने कहा कि इससे उनके मंत्रियों के आचरण में और व्यवहार में 24 घंटे में कोई परिवर्तन नहीं दिखा. कुछ मंत्री केवल फोटो के लिए ईवी गाड़ी दिखा रहे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 12 May 2026 12:15 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) साल भर तक सोना नहीं खरीदने, वर्क फ्रॉम होम करने, ऑनलाइन मीटिंग्स करने जैसी अपील देशवासियों से कर रहे हैं. दूसरी ओर विपक्ष का दावा है कि एक बड़े तबके पर इसका असर पड़ेगा. आरजेडी सांसद मनोज झा (RJD MP Manoj Jha) ने मंगलवार (12 मई, 2026) को इस पर बयान दिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "इसकी सबसे बड़ी मार उस तबके पर पड़ेगी जिसका आपने जिक्र तक नहीं किया. मैं दिहाड़ी मजदूर की बात कर रहा हूं… जिस तरह की चीजें आप अपील कर रहे हैं… लोगों को काम नहीं मिलेगा. वैसे ही लगभग बंदी के हालात हैं. आपके और आपके मंत्रियों के आचरण में और व्यवहार में, उनके सार्वजनिक जीवन में, 24 घंटे में कोई परिवर्तन नहीं दिखा. कुछ मंत्री केवल फोटो के लिए ईवी (EV) गाड़ी दिखा रहे हैं."

यह भी पढ़ें- PM Modi Appeal: 'कांग्रेस को देश से…', प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बीच BJP का विपक्ष पर हमला

'तिलिस्म का जाल हम लोगों ने…'

मनोज झा ने कहा, "केंद्र और राज्य सरकार एक-एक अखबार के चार-चार पन्नों को इश्तेहार से रंग देती है… उसकी चर्चा नहीं होगी?" एक सवाल पर मनोज झा ने कहा, "ये तिलिस्म का जाल हम लोगों ने कोविड के समय देखा है. गंगा और सरयू में बहती लाशें पता है… लोग इस दुनिया से निकल गए, रिकॉर्ड में नहीं आए…"

'मीटिंग बुलाइए… एक-दूसरे से संवाद करिए'

आरजेडी सांसद ने कहा, "सरकार को लगता है कि सारी बुद्धि उन्हीं के पास है. सदन में जब हम लोग मार्च में कह रहे थे तो कहते थे हम पैनिक कर रहे हैं. अभी भी मौका है… मीटिंग बुलाइए… एक-दूसरे से संवाद करिए… हम 28 फरवरी से देख रहे हैं पांच राज्यों का चुनाव आपकी प्राथमिकता थी. अब चुनाव खत्म हो गए… अगली खेप थोड़ी देर में आएगी… तो अब आप देश को चिंता बता रहे हैं…"

यह भी पढ़ें- बिहार: देशहित में PM मोदी की अपील पर आई JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'जिस तरह से…' 

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 May 2026 12:01 PM (IST)
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