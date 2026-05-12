बिहार: देशहित में PM मोदी की अपील पर आई JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'जिस तरह से…' 

मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है. यह वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से लगातार बड़ी अपील कर रहे हैं. बीते सोमवार को उन्होंने फिर से दोहराया कि पेट्रोल-डीजल की खपत की जाए, कार पूलिंग के साथ वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा दिया जाए. साल भर तक सोना ना खरीदने जैसी अपील भी कर चुके हैं. इन सबके बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है.

मंगलवार (12 मई, 2026) को जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "दुनिया की जितनी बड़ी रेटिंग एजेंसियां हैं सबने ये कहा है कि पूरी दुनिया में मंदी के आसार हैं… निसंदेह इसका असर रोजगार, नौकरियों और विकास पर पड़ेगा. दूसरी तरफ महंगाई को लेकर भी इन एजेंसियों का कहना है उसके हिसाब से पूरी दुनिया को काफी मशक्कत का सामना करना होगा..."

'आम लोगों को नहीं करने दिया कठिनाइयों का सामना'

राजीव रंजन कहा, "अमेरिका… जिसकी तेल उत्पादन की क्षमता बहुत बड़ी है, वहां भी वहां के उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमतों पर भुगतान करना पड़ रहा है… जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि दर्ज हुई है और जो मुश्किलें जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं… भारत सरकार या यूं कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने देश में आम लोगों को कठिनाइयों को सामना नहीं करने दिया…"

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जनता को करनी चाहिए देश की मदद: राजीव रंजन

आगे कहा, "अगर कमर्शियल सिलेंडरों के मूल्यों में थोड़ी वृद्धि हुई भी है तो दूसरी कई अन्य चीजों के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई है… आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको लेकर चिंताएं हैं… सोने की खरीदारी का सवाल हो, विदेश यात्राओं का सवाल हो, जो पेट्रोलियम पदार्थों का फिजुलखर्ची है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां फॉरेक्स का बड़ा हिस्सा आयात में जाता है… कौन क्या कहता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी विवेकशील जनता को इस मुश्किल का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए और देश की मदद करनी चाहिए..."

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