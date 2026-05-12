'कांग्रेस को देश से…', प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बीच BJP का विपक्ष पर हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को बीजेपी और एनडीए के नेता देशहित में बता रहे हैं तो वहीं विपक्ष इस पर हमला कर रहा है. दोनों ओ से बयानबाजी जारी है. मंगलवार (12 मई, 2026) को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच और मंशा 100 फीसद सही है.

'दूसरे देश में जाकर राहुल गांधी...'

उन्होंने कहा, "पश्चिम एशिया में जो युद्ध का वातावरण है जिसके चलते क्रूड ऑयल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई है… इसके कारण अन्य देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ी, लेकिन पीएम मोदी ने भारत में नहीं के बराबर दाम बढ़ने दिया… तो उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है… उनकी मंशी सही है कि कैसे देश आगे बढ़े… जो लोग विरोध कर रहे हैं… कांग्रेस को क्या देश से मतलब है? दूसरे देश में जाकर राहुल गांधी भारत के खिलाफ बोलते हैं…"

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शाहनवाज हुसैन ने कहा- देश सुनता है पीएम मोदी की बात

उधर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर कहा, "प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर देश उनके साथ चल पड़ा है. रोड पर गाड़ियां कम हो गई हैं और लोगों ने पेट्रोल-डीजल बचाना शुरू कर दिया है... जब प्रधानमंत्री मोदी अपील करते हैं तो देश उनकी बात सुनता है..."

#WATCH दिल्ली: भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन ने पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर कहा, "प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर देश उनके साथ चल पड़ा है। रोड पर गाड़ियां कम हो गई हैं और लोगों ने पेट्रोल-डीजल बचाना शुरू कर दिया है... जब प्रधानमंत्री मोदी अपील करते हैं तो देश… pic.twitter.com/OqHAOPdxRj — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 12, 2026

सरकार के साथ 140 करोड़ जनता: शाहनवाज हुसैन

बीजेपी नेता ने आगे कहा, "सरकार इस आर्थिक संकट से मुकाबला कर रही है और सरकार के साथ 140 करोड़ जनता है. प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील भी की है और दूसरे अन्य देशों से पेट्रोल और डीजल कैसे आ सकता है, उस पर भी काम कर रही है. यह जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए काम कर रही है. यह दिख रहा है."

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