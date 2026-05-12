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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPM Modi Appeal: 'कांग्रेस को देश से…', प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बीच BJP का विपक्ष पर हमला

PM Modi Appeal: 'कांग्रेस को देश से…', प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बीच BJP का विपक्ष पर हमला

PM Narendra Modi Appeal: बीजेपी नेता संजय सरावगी का कहना है कि अन्य देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ी, लेकिन पीएम मोदी ने भारत में नहीं के बराबर दाम बढ़ने दिया. उनकी मंशी 100 फीसद सही है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 12 May 2026 11:34 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को बीजेपी और एनडीए के नेता देशहित में बता रहे हैं तो वहीं विपक्ष इस पर हमला कर रहा है. दोनों ओ से बयानबाजी जारी है. मंगलवार (12 मई, 2026) को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच और मंशा 100 फीसद सही है. 

'दूसरे देश में जाकर राहुल गांधी...'

उन्होंने कहा, "पश्चिम एशिया में जो युद्ध का वातावरण है जिसके चलते क्रूड ऑयल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई है… इसके कारण अन्य देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ी, लेकिन पीएम मोदी ने भारत में नहीं के बराबर दाम बढ़ने दिया… तो उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है… उनकी मंशी सही है कि कैसे देश आगे बढ़े… जो लोग विरोध कर रहे हैं… कांग्रेस को क्या देश से मतलब है? दूसरे देश में जाकर राहुल गांधी भारत के खिलाफ बोलते हैं…"

यह भी पढ़ें- बिहार: देशहित में PM मोदी की अपील पर आई JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'जिस तरह से…' 

शाहनवाज हुसैन ने कहा- देश सुनता है पीएम मोदी की बात

उधर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर कहा, "प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर देश उनके साथ चल पड़ा है. रोड पर गाड़ियां कम हो गई हैं और लोगों ने पेट्रोल-डीजल बचाना शुरू कर दिया है... जब प्रधानमंत्री मोदी अपील करते हैं तो देश उनकी बात सुनता है..." 

सरकार के साथ 140 करोड़ जनता: शाहनवाज हुसैन

बीजेपी नेता ने आगे कहा, "सरकार इस आर्थिक संकट से मुकाबला कर रही है और सरकार के साथ 140 करोड़ जनता है. प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील भी की है और दूसरे अन्य देशों से पेट्रोल और डीजल कैसे आ सकता है, उस पर भी काम कर रही है. यह जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए काम कर रही है. यह दिख रहा है."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 May 2026 11:31 AM (IST)
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Shahnawaz Hussain Narendra Modi Sanjay Saraogi PM Modi BIHAR NEWS
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