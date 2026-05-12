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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, हथियार लहराने वाले वायरल वीडियो का मामला

अनंत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, हथियार लहराने वाले वायरल वीडियो का मामला

Anant Singh News: कोर्ट को बताया गया कि डांस करने वाली कलाकार का शरीर वस्त्र से ढका हुआ था. हथियार लहराकर लोग दूसरी जगह डांस कर रहे थे जिससे अनंत सिंह एवं गुंजन सिंह का कोई लेना-देना नहीं था.

By : अवधेश कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 12 May 2026 10:29 AM (IST)
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मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह, गायक गुंजन सिंह और उनके समर्थकों पर गोपालगंज में दर्ज एफआईआर मामले में मंगलवार (12 मई, 2026) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. बचाव पक्ष से पटना हाइकोर्ट के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन एवं सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजेश पाठक ने अपना पक्ष रखा.

कोर्ट को बताया गया कि डांस करने वाली कलाकार का शरीर वस्त्र से ढका हुआ था. हथियार लहराकर लोग दूसरी जगह डांस कर रहे थे जिसका अनंत सिंह एवं गुंजन सिंह का कोई लेना-देना नहीं है.

कहा गया कि वीडियो को एडिट करके राजनीतिक प्रतिद्वंता में उसे प्रसारित किया गया है. कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे लगाने एवं जमानत अर्जी को मंजूर करने की अपील की गई. कोर्ट ने इस मामले को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, जहां अब अग्रिम जमानत पर बुधवार (13 मई, 2026) को सुनवाई होनी है.

यह भी पढ़ें- बिहार: मुजफ्फरपुर आश्रय गृह से 10 बच्चे फरार, दीवार फांदकर भागे, नहीं मिला कोई सुराग

बता दें कि गिरफ्तारी स्टे पर अभी कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आया है. इसे कोर्ट ने सुरक्षित रखा है. कल एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के बाद देखना होगा कि क्या होता है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी हो कि मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में गुड्डू राय के घर एक कार्यक्रम था जहां अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ 2 और 3 मई को शामिल हुए थे. इस कार्यक्रम के दौरान मुजरा हुआ था जिसका वीडियो वायरल हुआ था. साथ ही एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग हथियार लहराकर डांस कर रहे थे. 

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रतिबंधित हथियार होने की आशंका जताई गई. इस मामले में मीरगंज थाने में में नौ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई. गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वायरल वीडियो को एफएसएल के पास जांच के लिए भेजा ताकि वीडियो और हथियारों की प्रामाणिकता की पुष्टि हो सके. पुलिस ने अनंत सिंह पर नोटिस भी जारी किया है.

यह भी पढ़ें- बिहार विधान परिषद उपचुनाव: भोजपुर-बक्सर सीट के लिए वोटिंग, JDU के कन्हैया के सामने RJD के सोनू

Published at : 12 May 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Gopalganj Anant Singh BIHAR NEWS
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