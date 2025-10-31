हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारक्या है 'पंचामृत' गारंटी जिसका एनडीए ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में किया जिक्र? जानिए

क्या है 'पंचामृत' गारंटी जिसका एनडीए ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में किया जिक्र? जानिए

NDA Manifesto: एनडीए के घोषणा पत्र में 'पंचामृत' की तरह ही कई और गारंटी की बात कही गई है. किसान सम्मान व एमएसपी गारंटी के साथ-साथ औद्योगिक क्रांति की गारंटी दी गई है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 31 Oct 2025 12:03 PM (IST)
Preferred Sources

6 नवंबर (2025) को पहले चरण के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है. चुनाव से 6 दिन पहले आज (शुक्रवार) एनडीए की ओर से चुनावी घोषणापत्र जारी किया गया है. गरीब, युवाओं, किसानों, महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए संकल्प पत्र को तैयार किया गया है. इस संकल्प में 'पंचामृत' गारंटी का जिक्र किया गया है जो गरीबों के कल्याण के लिए है. 

क्या है 'पंचामृत' गारंटी? (What is Panchamrit Guarantee)

एनडीए के इस चुनावी घोषणापत्र में कहा गया है कि लोगों को मुफ्त राशन के अलावा 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी. इसके अलावा पांच लाख तक का मुफ्त इलाज होगा. वहीं 50 लाख नए पक्के मकान बनाए जाएंगे. सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी. इन्हीं सारे फायदों का एक नाम 'पंचामृत' गारंटी दिया गया है.

बिहार बीजेपी की ओर से एक्स पर पंचामृत गारंटी का जिक्र करते हुए लिखा गया है, "एनडीए का संकल्प- गरीब कल्याण के लिए ठोस वादे. 50 लाख पक्के मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज और सामाजिक सुरक्षा पेंशन. सही बटन दबाएं, एनडीए को जिताएं."

कई और गारंटी का घोषणापत्र में किया गया जिक्र

दूसरी ओर एनडीए के घोषणा पत्र में 'पंचामृत' की तरह ही कई और गारंटी की बात कही गई है. हर युवा के सुनहरे भविष्य की गारंटी की बात कही गई है. इसके तहत एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी व रोजगार प्रदान करने का वादा किया गया है. किसान सम्मान व एमएसपी गारंटी का वादा किया गया है. औद्योगिक क्रांति की गारंटी दी गई है. इसके माध्यम से विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के अंतर्गत एक लाख करोड़ के निवेश से औद्योगिक क्रांति लाने की बात कही गई है. उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति माह 2,000 देने का वादा किया गया है.

यह भी पढ़ें- NDA Manifesto 2025: बिहार चुनाव को लेकर एनडीए का साझा घोषणापत्र जारी, जनता से किए गए ये बड़े वादे

About the author अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 31 Oct 2025 12:00 PM (IST)
Tags :
BJP MANIFESTO BIHAR NEWS Panchamrit Guarantee
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Mumbai Studio Hostage: 'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मंत्री संजीव सिंह गोंड की गाड़ी पर हमला, ओवरटेक के विवाद में शीशा भी तोड़ा
यूपी में मंत्री संजीव सिंह गोंड की गाड़ी पर हमला, ओवरटेक के विवाद में शीशा भी तोड़ा
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश- वकीलों को समन नहीं भेज सकतीं जांच एजेंसियां, जब तक...
सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश- वकीलों को समन नहीं भेज सकतीं जांच एजेंसियां, जब तक...
क्रिकेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
Advertisement

वीडियोज

US Fed Rate Cut का झटका! Sensex 500 अंक गिरा, Nifty 25,900 के नीचे| Paisa Live
मोकामा मर्डर का बाहुबली कनेक्शन
जंगलराज Vs मंगलराज | Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mumbai Studio Hostage: 'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मंत्री संजीव सिंह गोंड की गाड़ी पर हमला, ओवरटेक के विवाद में शीशा भी तोड़ा
यूपी में मंत्री संजीव सिंह गोंड की गाड़ी पर हमला, ओवरटेक के विवाद में शीशा भी तोड़ा
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश- वकीलों को समन नहीं भेज सकतीं जांच एजेंसियां, जब तक...
सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश- वकीलों को समन नहीं भेज सकतीं जांच एजेंसियां, जब तक...
क्रिकेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
यूटिलिटी
महिलाओं दी जाती है 11 हजार रुपये की सहायता, जानें मोदी सरकार की इस योजना का फायदा कैसे उठाएं?
महिलाओं दी जाती है 11 हजार रुपये की सहायता, जानें मोदी सरकार की इस योजना का फायदा कैसे उठाएं?
जनरल नॉलेज
Bus Left Side Entry: बस में लेफ्ट साइड से ही एंट्री क्यों कर पाते हैं पैसेंजर्स? जान लें इस बात का जवाब
बस में लेफ्ट साइड से ही एंट्री क्यों कर पाते हैं पैसेंजर्स? जान लें इस बात का जवाब
हेल्थ
फोन-लैपटॉप का हद से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक, युवाओं में तेजी से बढ़ रही ड्राई आइज की प्रॉब्लम
फोन-लैपटॉप का हद से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक, युवाओं में तेजी से बढ़ रही ड्राई आइज की प्रॉब्लम
ऑटो
Honda की SUV लाइनअप होने वाली है और पावरफुल, जल्द आएंगे ICE, हाइब्रिड और EV वेरिएंट्स!
Honda की SUV लाइनअप होने वाली है और पावरफुल, जल्द आएंगे ICE, हाइब्रिड और EV वेरिएंट्स!
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget