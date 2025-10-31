क्या है 'पंचामृत' गारंटी जिसका एनडीए ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में किया जिक्र? जानिए

6 नवंबर (2025) को पहले चरण के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है. चुनाव से 6 दिन पहले आज (शुक्रवार) एनडीए की ओर से चुनावी घोषणापत्र जारी किया गया है. गरीब, युवाओं, किसानों, महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए संकल्प पत्र को तैयार किया गया है. इस संकल्प में 'पंचामृत' गारंटी का जिक्र किया गया है जो गरीबों के कल्याण के लिए है.

क्या है 'पंचामृत' गारंटी? (What is Panchamrit Guarantee)

एनडीए के इस चुनावी घोषणापत्र में कहा गया है कि लोगों को मुफ्त राशन के अलावा 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी. इसके अलावा पांच लाख तक का मुफ्त इलाज होगा. वहीं 50 लाख नए पक्के मकान बनाए जाएंगे. सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी. इन्हीं सारे फायदों का एक नाम 'पंचामृत' गारंटी दिया गया है.

बिहार बीजेपी की ओर से एक्स पर पंचामृत गारंटी का जिक्र करते हुए लिखा गया है, "एनडीए का संकल्प- गरीब कल्याण के लिए ठोस वादे. 50 लाख पक्के मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज और सामाजिक सुरक्षा पेंशन. सही बटन दबाएं, एनडीए को जिताएं."

कई और गारंटी का घोषणापत्र में किया गया जिक्र

दूसरी ओर एनडीए के घोषणा पत्र में 'पंचामृत' की तरह ही कई और गारंटी की बात कही गई है. हर युवा के सुनहरे भविष्य की गारंटी की बात कही गई है. इसके तहत एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी व रोजगार प्रदान करने का वादा किया गया है. किसान सम्मान व एमएसपी गारंटी का वादा किया गया है. औद्योगिक क्रांति की गारंटी दी गई है. इसके माध्यम से विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के अंतर्गत एक लाख करोड़ के निवेश से औद्योगिक क्रांति लाने की बात कही गई है. उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति माह 2,000 देने का वादा किया गया है.

