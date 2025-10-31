घोबिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) को एनडीए (NDA) की ओर से साझा घोषणापत्र (Manifesto) को जारी कर दिया गया. इस मेनिफेस्टो में बिहार की जनता से कई बड़े वादे किए गए हैं. पटना के गांधी मैदान स्थित होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणापत्र के बारे में जानकारी दी गई.

इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे. इनके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, संजय कुमार झा और ललन सिंह भी शामिल हुए. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हुए. सबकी मौजूदगी में साझा घोषणापत्र को जारी किया गया.

एक करोड़ महिलाओं को बनाएंगे लखपति दीदी

घोषणापत्र के बारे में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान किया जाएगा. हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को दो लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी. एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम किया जाएगा. मिशन करोड़पति भी हम शुरू करेंगे.

घोषणापत्र में बताया गया है कि अतिपिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो अतिपिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों के सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने के लिए सरकार को सुझाव देगी.

कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत होगी. इसके जरिए किसानों को प्रति वर्ष 9000 का लाभ दिया जाएगा. एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लाख करोड़ का निवेश होगा. पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों को एमएसपी पर खरीद सकेंगे.

सात एक्सप्रेसवे बनाने का किया गया वादा

घोषणापत्र में जिक्र है कि बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान को प्रस्तुत किया जाएगा. सात एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे. 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा. अमृत भारत एक्सप्रेस व नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार होगा. 4 नए शहरों में मेट्रो शुरू होगी.

न्यू पटना में ग्रीनफील्ड शहर, प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप होगी. मां जानकी की जन्मस्थली को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी 'सीतारामपुर' के रूप में विकसित किया जाएगा. दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा. 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें शुरू होंगी. हर जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट व 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित होंगे. इसके साथ ही कई और घोषणाएं की गई हैं.

28 को महागठबंधन ने जारी किया था घोषणापत्र

महागठबंधन की ओर से बीते 28 अक्टूबर को घोषणापत्र जारी किया गया था. महागठबंधन के साझा मेनिफेस्टो को 'तेजस्वी प्रण' नाम दिया गया है. विपक्ष के इस घोषणापत्र में पुरानी पेंशन योजना लागू करने, हर घर एक सरकारी नौकरी के लिए सरकार बनने के 20 दिन के भीतर अधिनियम बनाने जैसे कई बड़े वादे किए गए हैं. तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि वे इस 'प्रण' को पूरा करने के लिए प्राण भी न्योछावर कर देंगे.

