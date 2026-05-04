(Source: ECI/ABP News)
बंगाल में BJP की आंधी में उड़ी TMC, जीतन राम मांझी ने किसे दिया क्रेडिट? 2 नेताओं का लिया नाम
West Bengal Elections Results 2026: जीतन राम मांझी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जीत पर जलेबी नहीं झालमुड़ी ही चलेगी. आज झालमुड़ी का दिन है. किसी को झाल लगे तो बुरा मत मानिएगा.
पांच राज्यों में चुनाव हुआ है लेकिन आज (सोमवार) जब नतीजे आने हैं तो सबसे अधिक लोगों की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं. यहां भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रदर्शन किया है कि बीजेपी की आंधी में टीएमसी उड़ गई है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बीजेपी दोपहर 2.40 बजे तक 192 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि तृणमूल कांग्रेस 95 सीटों पर आगे चल रही है. बंगाल चुनाव के फाइनल नतीजों से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने एक तरफ चुटकी ली है तो साथ ही दो नेताओं को जीत का क्रेडिट भी दिया है.
जीतन राम मांझी ने झालमुड़ी खाते हुए अपनी तस्वीर एक्स हैंडल से शेयर की है. उन्होंने लिखा है, "पश्चिम बंगाल की जीत पर जलेबी नहीं झालमुड़ी ही चलेगी. आज झालमुड़ी का दिन है… जमकर झालमुड़ी खा रहा हूं, किसी को झाल लगे तो बुरा मत मानिएगा."
पश्चिम बंगाल की जीत पर जलेबी नहीं झालमुरी ही चलेगी।— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) May 4, 2026
आज झालमुरी का दिन है जमकर झालमुरी खा रहा हूँ,किसी को झाल लगे तो बुरा मत मानिएगा।
बंगाल जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रधानमंत्री @narendramodi जी।
ये जीत आपके मार्गदर्शन और अमित शाह जी के बेजोड़ मेहनत की जीत है।
बंगाल के… pic.twitter.com/A8iRXagBRf
अपने एक्स पोस्ट में जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री को टैग किया है. लिखा है, "बंगाल जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. ये जीत आपके मार्गदर्शन और अमित शाह जी के बेजोड़ मेहनत की जीत है. बंगाल के हर एनडीए कार्यकर्ताओं को जीत की विशेष शुभकामनाएं."
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नतीजों को बताया जनता के अटूट विश्वास का परिणाम
दूसरी ओर बीजेपी गदगद है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डॉ. शशिशेखर झा ने पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा, "यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, जनकल्याणकारी नीतियों और देश की जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है."
उन्होंने कहा, "इन राज्यों के चुनाव परिणाम यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि देश की जनता विकास, सुशासन और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानने वाली बीजेपी की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ी है."
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