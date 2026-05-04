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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबंगाल में BJP की आंधी में उड़ी TMC, जीतन राम मांझी ने किसे दिया क्रेडिट? 2 नेताओं का लिया नाम

बंगाल में BJP की आंधी में उड़ी TMC, जीतन राम मांझी ने किसे दिया क्रेडिट? 2 नेताओं का लिया नाम

West Bengal Elections Results 2026: जीतन राम मांझी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जीत पर जलेबी नहीं झालमुड़ी ही चलेगी. आज झालमुड़ी का दिन है. किसी को झाल लगे तो बुरा मत मानिएगा.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 04 May 2026 04:20 PM (IST)
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पांच राज्यों में चुनाव हुआ है लेकिन आज (सोमवार) जब नतीजे आने हैं तो सबसे अधिक लोगों की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं. यहां भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रदर्शन किया है कि बीजेपी की आंधी में टीएमसी उड़ गई है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बीजेपी दोपहर 2.40 बजे तक 192 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि तृणमूल कांग्रेस 95 सीटों पर आगे चल रही है. बंगाल चुनाव के फाइनल नतीजों से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने एक तरफ चुटकी ली है तो साथ ही दो नेताओं को जीत का क्रेडिट भी दिया है.

जीतन राम मांझी ने झालमुड़ी खाते हुए अपनी तस्वीर एक्स हैंडल से शेयर की है. उन्होंने लिखा है, "पश्चिम बंगाल की जीत पर जलेबी नहीं झालमुड़ी ही चलेगी. आज झालमुड़ी का दिन है… जमकर झालमुड़ी खा रहा हूं, किसी को झाल लगे तो बुरा मत मानिएगा."

अपने एक्स पोस्ट में जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री को टैग किया है. लिखा है, "बंगाल जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. ये जीत आपके मार्गदर्शन और अमित शाह  जी के बेजोड़ मेहनत की जीत है. बंगाल के हर एनडीए कार्यकर्ताओं को जीत की विशेष शुभकामनाएं."

यह भी पढ़ें- Election Result 2026: रुझानों के बीच BJP का बड़ा बयान, 'जिस तरह से ममता बनर्जी…'

नतीजों को बताया जनता के अटूट विश्वास का परिणाम

दूसरी ओर बीजेपी गदगद है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डॉ. शशिशेखर झा ने पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा, "यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, जनकल्याणकारी नीतियों और देश की जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है."

उन्होंने कहा, "इन राज्यों के चुनाव परिणाम यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि देश की जनता विकास, सुशासन और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानने वाली बीजेपी की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ी है."

यह भी पढ़ें- ममता दीदी के लिए जिन सीटों पर तेजस्वी ने रोड-शो किया वहां का हाल जानें, TMC-BJP में किसे फायदा?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 May 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Jitan Ram Manjhi BJP BIHAR NEWS West Bengal Elections Results West Bengal Elections Results 2026
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