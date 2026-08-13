बिहार में 10 हजार नौकरियों का वादा कैसे पूरा करेंगे प्रशांत किशोर?

बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से हाल ही में विधायक चुने गए जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी पहली बड़ी घोषणा रोजगार को लेकर की है. पीके ने कहा है कि वे अगले एक से दो साल के भीतर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 10,000 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाएंगे. पीके ने परिवारों से अपने बेरोजगार बच्चों के CV और बायोडाटा अपने कार्यालय तक पहुंचाने की अपील की है. अब सवाल है कि इस वादे में कितना दम है और कैसे पूरा होगा...

यह वादा कब और कहां हुआ?

प्रशांत किशोर ने 11 अगस्त 2026 को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 'आभार यात्रा' के दौरान यह घोषणा की. यह उनके 3 अगस्त 2026 को बांकीपुर उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के कुछ ही दिनों बाद की बात है. बांकीपुर सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद इस्तीफा देने के कारण खाली हुई थी. प्रशांत किशोर ने इस सीट पर बीजेपी के नीरज सिन्हा को लगभग 20,000 वोटों से हराकर बीजेपी का 30 साल पुराना गढ़ तोड़ा.

प्रशांत किशोर ने सरकारी या प्राइवेट नौकरी का वादा किया?

प्रशांत किशोर ने साफ किया है कि वे सरकारी नौकरी का वादा नहीं कर रहे हैं. पीके ने कहा, 'अगर आपके बच्चे पढ़-लिखकर बेरोजगार हैं, तो उनके CV हमारे कार्यालय में लाएं. हम अगले दो साल में उनमें से कम से कम 10,000 के लिए नौकरी की व्यवस्था करेंगे.' वे अपने देशभर में मौजूद 'बड़े कॉन्टैक्ट्स' और पहले से मदद कर चुके लोगों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर युवाओं को अलग-अलग राज्यों में कंपनियों और फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाने की कोशिश करेंगे.

10 हजार नौकरियां कैसे मिलेंगी और क्या है प्लान?

प्रशांत किशोर ने अपना प्लान बताया है कि:

CV अभियान: पीके ने बांकीपुर के हर परिवार से अपील की है कि वे अपने शिक्षित बेरोजगार युवाओं के CV और बायोडेटा उनके कार्यालय तक पहुंचाएं. उनकी टीम इन CVs को इकट्ठा करेगी और संभावित नौकरी के अवसरों से जोड़ेगी.

पीके ने बांकीपुर के हर परिवार से अपील की है कि वे अपने शिक्षित बेरोजगार युवाओं के CV और बायोडेटा उनके कार्यालय तक पहुंचाएं. उनकी टीम इन CVs को इकट्ठा करेगी और संभावित नौकरी के अवसरों से जोड़ेगी. प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल: एक पूर्व रणनीतिकार के रूप में उनके देशभर में कंपनियों और उद्योगपतियों से जुड़े काफी संपर्क हैं. वे इन्हीं संपर्कों के जरिए युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने की कोशिश करेंगे.

एक पूर्व रणनीतिकार के रूप में उनके देशभर में कंपनियों और उद्योगपतियों से जुड़े काफी संपर्क हैं. वे इन्हीं संपर्कों के जरिए युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने की कोशिश करेंगे. बिहार के बाहर भी नौकरियां: प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि फिलहाल युवाओं को बिहार के अंदर और बाहर दोनों जगह नौकरियों के लिए तैयार रहना होगा. पीके ने कहा कि जब जन सुराज पार्टी बिहार में सत्ता में आएगी, तब वे राज्य के भीतर ही रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, ताकि युवाओं को पलायन न करना पड़े.

सिर्फ नौकरी ही नहीं शिक्षा, पेंशन और राशन का भी वादा

प्रशांत किशोर ने सिर्फ नौकरी का ही नहीं, बल्कि चार प्रमुख प्राथमिकताएं तय की हैं. इनमें रोजगार, शिक्षा, 1,100 रुपए मासिक पेंशन और खाद्यान्न शामिल है.

शिक्षा: पीके ने कहा कि एक साल के भीतर सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता इतनी सुधार दी जाएगी कि लोग अपने बच्चों को वहां भेजना शुरू कर दें. अगर ऐसा नहीं होता है, तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाने और फीस देने की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर की होगी.

राशन और पेंशन: पीके ने तीन महीने के भीतर राशन कार्ड में सुधार का वादा किया है, 'कोई भी राशन कार्ड के लिए 1 रुपया भी रिश्वत नहीं देगा, हर राशन कार्ड धारक को पूरे 5 किलो खाद्यान्न मिलेंगे.' साथ ही, वृद्धजनों को 1,100 रुपए की पेंशन नहीं मिलने पर उनके कार्यालय से संपर्क करने की अपील की.

प्रशांत किशोर के वादे के क्या मायने हैं?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पीके के वादों के 5 बड़े मायने निकलते हैं:

1. नौकरी का मुद्दा: बिहार की सबसे बड़ी समस्या

प्रशांत किशोर ने अपने चुनावी अभियान में रोजगार और शिक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था. बांकीपुर की जीत के बाद उन्होंने कहा, 'बांकीपुर चुनाव परिणाम आने के बाद से बिहार मुठभेड़ों की बात नहीं कर रहा, बल्कि हर दिन शिक्षा और रोजगार की चर्चा हो रही हैं.' यानी उन्होंने राजनीति की दिशा बदलने की कोशिश की है.

2. 'सरकारी नौकरी' का झांसा नहीं: हकीकत का सामना

प्रशांत किशोर ने सरकारी नौकरी का वादा नहीं किया. यह बड़ी बात है क्योंकि बिहार की राजनीति में सरकारी नौकरी का वादा आम है. उन्होंने पहले भी तेजस्वी यादव के 'हर परिवार को सरकारी नौकरी' के वादे को झूठा करार दिया था, क्योंकि बिहार में सरकारी नौकरियों की संख्या सिर्फ 26.5 लाख है, जबकि तेजस्वी का वादा 3.5 करोड़ नौकरियों के बराबर था. पीके ने हकीकत को स्वीकार किया और प्राइवेट सेक्टर पर फोकस किया.

3. एक विधायक के लिए 10,000 नौकरियां देना कितना संभव?

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक विधानसभा क्षेत्र (जहां करीब 2-3 लाख वोटर होते हैं) के लिए 10,000 नौकरियां बहुत बड़ा टारगेट है. प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि वे अपने निजी संपर्कों और पहले से मदद कर चुके लोगों के जरिए यह करेंगे. सवाल यह है कि क्या एक विधायक की निजी पहल से इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां बन सकती हैं? यह एक ऐसा प्रयोग है, जिस पर सबकी निगाहें होंगी.

4. बिहार के 'पलायन' की समस्या से जुड़ा मामला

प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक जन सुराज सत्ता में नहीं आती, युवाओं को बिहार से बाहर नौकरी के लिए जाना पड़ सकता है. बिहार से पलायन एक बड़ी समस्या है. लाखों युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं. प्रशांत किशोर इस समस्या को स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी सत्ता में आने पर वे राज्य के भीतर ही रोजगार पैदा करेंगे.

5. विपक्षी नेता के रूप में 'जवाबदेही' का नया मॉडल

प्रशांत किशोर ने एक दिलचस्प बात कही कि अगर एक साल में सरकारी स्कूलों की क्वालिटी नहीं सुधरी, तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने और फीस देने की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर की होगी. यानी वे 'अगर मेरा वादा पूरा नहीं हुआ तो मैं खुद जवाबदेह हूं' की बात कर रहे हैं. यह बिहार की राजनीति में एक नया अंदाज है.

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रशांत किशोर का 10,000 नौकरियों का वादा नहीं लगता है, बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा बदलने की कोशिश है. पीके ने मुठभेड़ और जाति की राजनीति से हटकर रोजगार और शिक्षा को केंद्र में रखा है. पीके ने सरकारी नौकरी का झांसा न देकर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का रास्ता दिखाया है, जो ज्यादा हकीकत के करीब है.

हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक विधायक अपने निजी संपर्कों के जरिए 10,000 लोगों को नौकरी दिला सकता है? प्रशांत किशोर ने खुद को जवाबदेह ठहराया है. अब देखना यह है कि वे अपने इस बड़े वादे को कैसे पूरा करते हैं. अगर वे ऐसा कर पाते हैं, तो यह भारतीय राजनीति में एक विधायक की भूमिका को फिर से परिभाषित करने वाला कदम होगा.