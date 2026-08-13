RJD में टूट के संकेत! दावा- 15 से 16 विधायक मारेंगे पलटी

बिहार के सियासी गलियार में बीजेपी के एक दावे से खलबली मच गई है. बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी में टूट होने वाली है. 15 से 16 विधायक पलटी मारेंगे. दूसरी ओर कांग्रेस ने दावा किया है कि जेडीयू में टूट होने वाली है. इस तरह बयानबाजी से प्रदेश में एक नया मुद्दा मिल गया है.

मृत्युंजय तिवारी ने कहा- बुरे दौर में आरजेडी

बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जो 25 विधायक बचे हैं उसमें 15-16 कब छोड़कर चले जाएंगे ये पता नहीं. आगे-आगे देखिए क्या होता है लेकिन आरजेडी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और समाप्ति की ओर है. न नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है, न किसी का वहां सम्मान है, फिर वहां कोई क्यों रुकेगा?

आरजेडी ने किया पलटवार

बीजेपी की ओर किए गए दावे पर आरजेडी की ओर से पलटवार किया गया है. पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि 70 लाख से ऊपर वोट 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और महागठबंधन को मिला. सभी को पता है कि किस तरह से बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के लोगों ने चुनाव आयोग को माध्यम बनाकर चुनाव जीता है. 10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में भेजकर चुनावी लाभ लेने का काम किया गया है.

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कांग्रेस बोली- जेडीयू में होने जा रही टूट

कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कैसी विडंबना है कि आरजेडी की चिंता बीजेपी के प्रवक्ता को हो रही है. अपने सहयोगी की चिंता कर लीजिए. जेडीयू में टूट होने जा रही है. जेडीयू अंदरखाने टूट चुकी है. चाहे वो संजय झा हों चाहे ललन सिंह हों, सब के सब अपने विकल्प की तलाश में हैं.

बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने काफी खराब प्रदर्शन किया था. 25 प्रत्याशी ही चुनाव जीत पाए थे. इस तरह आरजेडी के वर्तमान में 25 विधायक हैं. 15 से 16 विधायकों के टूटने के दावे से सियासी हड़कंप मचा है. देखने वाली बात होगी कि मृत्युंजय तिवारी के दावों में सच्चाई है या फिर यह एक बयानबाजी भर है.

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