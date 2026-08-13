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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRJD में टूट के संकेत! दावा- 15 से 16 विधायक मारेंगे पलटी

RJD में टूट के संकेत! दावा- 15 से 16 विधायक मारेंगे पलटी

Bihar Politics: बीजेपी का कहना है कि आरजेडी में न नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है, न किसी का वहां सम्मान है, फिर वहां कोई क्यों रुकेगा? आरजेडी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 13 Aug 2026 11:15 AM (IST)
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बिहार के सियासी गलियार में बीजेपी के एक दावे से खलबली मच गई है. बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी में टूट होने वाली है.  15 से 16 विधायक पलटी मारेंगे. दूसरी ओर कांग्रेस ने दावा किया है कि जेडीयू में टूट होने वाली है. इस तरह बयानबाजी से प्रदेश में एक नया मुद्दा मिल गया है. 

मृत्युंजय तिवारी ने कहा- बुरे दौर में आरजेडी

बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जो 25 विधायक बचे हैं उसमें 15-16 कब छोड़कर चले जाएंगे ये पता नहीं. आगे-आगे देखिए क्या होता है लेकिन आरजेडी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और समाप्ति की ओर है. न नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है, न किसी का वहां सम्मान है, फिर वहां कोई क्यों रुकेगा?

आरजेडी ने किया पलटवार

बीजेपी की ओर किए गए दावे पर आरजेडी की ओर से पलटवार किया गया है. पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि 70 लाख से ऊपर वोट 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और महागठबंधन को मिला. सभी को पता है कि किस तरह से बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के लोगों ने चुनाव आयोग को माध्यम बनाकर चुनाव जीता है. 10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में भेजकर चुनावी लाभ लेने का काम किया गया है. 

यह भी पढ़ें- 'बिहार में शराबबंदी हटाने के लिए…', BJP के मंत्री का बड़ा बयान

कांग्रेस बोली- जेडीयू में होने जा रही टूट

कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कैसी विडंबना है कि आरजेडी की चिंता बीजेपी के प्रवक्ता को हो रही है. अपने सहयोगी की चिंता कर लीजिए. जेडीयू में टूट होने जा रही है. जेडीयू अंदरखाने टूट चुकी है. चाहे वो संजय झा हों चाहे ललन सिंह हों, सब के सब अपने विकल्प की तलाश में हैं.

बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने काफी खराब प्रदर्शन किया था. 25 प्रत्याशी ही चुनाव जीत पाए थे. इस तरह आरजेडी के वर्तमान में 25 विधायक हैं. 15 से 16 विधायकों के टूटने के दावे से सियासी हड़कंप मचा है. देखने वाली बात होगी कि मृत्युंजय तिवारी के दावों में सच्चाई है या फिर यह एक बयानबाजी भर है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Aug 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Mrityunjay Tiwari BIHAR NEWS
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