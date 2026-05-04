हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारममता दीदी के लिए जिन सीटों पर तेजस्वी ने रोड-शो किया वहां का हाल जानें, TMC-BJP में किसे फायदा?

ममता दीदी के लिए जिन सीटों पर तेजस्वी ने रोड-शो किया वहां का हाल जानें, TMC-BJP में किसे फायदा?

West Bengal Results 2026: चांपदानी, भवानीपुर, बारानगर, खरदाहा सहित कई ऐसी सीटें हैं जिनके लिए तेजस्वी यादव ने बंगाल में प्रचार किया था. रुझानों में ज्यादातर सीटों पर टीएमसी आगे है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 04 May 2026 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है. विधानसभा चुनाव के बाद आज (सोमवार) वोटों की गिनती हो रही है. एक तरफ रुझानों में बीजेपी सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रही है तो दूसरी ओर ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को झटका लगता दिख रहा है. हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने टीएमसी के लिए जिन सीटों पर रोड-शो और चुनाव प्रचार किया वहां के रुझान हैरान करने वाले हैं.

चांपदानी, भवानीपुर, बारानगर, खरदाहा सहित कई ऐसी सीटें हैं जिनके लिए तेजस्वी यादव ने बंगाल में प्रचार किया था. उन्होंने टीएमसी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे थे. दोपहर 12 बजे तक के रुझानों के अनुसार, प्रचार वाली ज्यादातर सीटों पर टीएमसी के प्रत्याशी आगे थे. 

नीचे सीट देखें कहां से कौन पार्टी आगे

  • चांपदानी- टीएमसी
  • उत्तर हावड़ा- टीएमसी
  • दक्षिण हावड़ा- टीएमसी
  • भवानीपुर- टीएमसी
  • बारानगर- टीएमसी
  • जोड़ासांको- टीएमसी
  • नोआपारा- टीएमसी
  • बैरकपुर- टीएमसी
  • खरदाहा- टीएमसी
  • भाटपाड़ा- बीजेपी
  • जगदल- टीएमसी

ऊपर लिस्ट में ये सारी ऐसी सीटें हैं जहां तेजस्वी प्रचार के लिए गए थे और उसके बारे में उन्होंने अपने एक्स हैंडल से जानकारी भी दी थी. एक पोस्ट में उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान लिखा था, "यंत्र-तंत्र-षड्यंत्र के जरिए लोकतंत्र को लूटने में प्रयासरत बीजेपी की तिकड़मों को बंगाल की जनता करारा जवाब देगी. बंगाल की जनता ने चौथी बार आदरणीय ममता दीदी को अपना अपार  समर्थन, स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद देने का मन बना लिया है."

यह भी पढ़ें- Election Result 2026: रुझानों के बीच BJP का बड़ा बयान, 'जिस तरह से ममता बनर्जी…'

बीजेपी को अभी से मिलने लगी बधाई

दूसरी ओर बीजेपी को जीत की बधाई अभी से मिलने लगी है. हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने बीजेपी को बधाई देते हुए कहा, "प्रधानमंत्री के 'झालमुड़ी' वाले संदर्भ ने जैसे पूरे देश में एक संदेश दे दिया है. सादगी, जुड़ाव और जमीनी भाव- यही आज की राजनीति की पहचान बन रही है. भाजपा को इस जनसमर्थन और सफलता के लिए बधाई. बंगाल में भी अब जनता ने ममता दी को उसी 'झालमुड़ी' की तरह बदलाव का स्वाद चखा दिया , जहां हर वर्ग की भागीदारी से एक नई दिशा तय होगी."

यह भी पढ़ें- बंगाल चुनाव के रुझानों पर मंगल पांडे का बड़ा दावा- 'अगर ममता बनर्जी ने 15 साल में...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 04 May 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Mamata Banerjee West Bengal Election Results BIHAR NEWS West Bengal Election Results 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
ममता दीदी के लिए जिन सीटों पर तेजस्वी ने रोड-शो किया वहां का हाल जानें, TMC-BJP में किसे फायदा?
ममता दीदी के लिए जिन सीटों पर तेजस्वी ने रोड-शो किया वहां का हाल जानें, TMC-BJP में किसे फायदा?
बिहार
बंगाल चुनाव के रुझानों पर मंगल पांडे का बड़ा दावा- 'अगर ममता बनर्जी ने 15 साल में...'
बंगाल चुनाव के रुझानों पर मंगल पांडे का बड़ा दावा- 'अगर ममता बनर्जी ने 15 साल में...'
बिहार
भागलपुर पुल हादसा: कार्यपालक अभियंता निलंबित, CM सम्राट चौधरी ने की रक्षा मंत्री से बात
भागलपुर पुल हादसा: कार्यपालक अभियंता निलंबित, CM सम्राट चौधरी ने की रक्षा मंत्री से बात
बिहार
तमिलनाडु में विजय के काम आई प्रशांत किशोर की ये सलाह, 7 महीने पहले कर दिया था ऐलान
तमिलनाडु में विजय के काम आई प्रशांत किशोर की ये सलाह, 7 महीने पहले कर दिया था ऐलान
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Result: बंगाल में पहली बार भगवा राज? | Mamata | Vote Counting | BJP Vs TMC
West Bengal Result: रुझानों में BJP की बमबम! | Mamata | Vote Counting
West Bengal Election Result Vote Counting: बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्की? | TMC Vs BJP | Mamata
West Bengal Result: ममता को बड़ा झटका, सत्ता से दूर होती TMC? | Mamata | Vote Counting
West Bengal Election Results 2026 Updates: बंगाल में भगवा लहर, BJP मजबूत | Mamata Banerjee | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Kerala Election Result 2026: केरल में कैसे पड़ी 'पंजे' की छाप, जानें यहां की सियासत में कांग्रेस ने कैसे की वापसी?
केरल में कैसे पड़ी 'पंजे' की छाप, जानें यहां की सियासत में कांग्रेस ने कैसे की वापसी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल नतीजों के बाद UP 2027 की राह अब आसान नहीं? अखिलेश यादव की सपा को इन 8 मोर्चों पर करना होगा काम?
बंगाल नतीजों के बाद 2027 की राह अब आसान नहीं? अखिलेश की सपा को इन 8 मोर्चों पर करना होगा काम?
इंडिया
सत्ता की दौड़ में फिसल रहे ये तीन सीएम, अपनी सीट पर पिछड़े और पार्टी भी बेहाल
सत्ता की दौड़ में फिसल रहे ये तीन सीएम, अपनी सीट पर पिछड़े और पार्टी भी बेहाल
बिजनेस
सरकार के इस फैसले से चीन की हो गई मौज! हिस्सेदारी के लिए FDI नियमों में दी ढील, समझें कैसे
सरकार के इस फैसले से चीन की हो गई मौज! हिस्सेदारी के लिए FDI नियमों में दी ढील, समझें कैसे
चुनाव 2026
Binnakandi Election Result 2026: क्या बिन्नाकंडी सीट जीत पाएंगे बदरुद्दीन अजमल? सामने आए रुझान
Binnakandi Election Result 2026: क्या बिन्नाकंडी सीट जीत पाएंगे बदरुद्दीन अजमल? सामने आए रुझान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब केवल अंतहीन इंतजार’ पश्चिम बंगाल में BJP, तमिलनाडु में TVK की जीत पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कसा तंज
'अब केवल अंतहीन इंतजार’ पश्चिम बंगाल में BJP, तमिलनाडु में TVK आगे, केशव ने अखिलेश पर कसा तंज
बॉलीवुड
सायरा बानो ने हेमा मालिनी संग मुलाकात की तस्वीर की शेयर , धर्मेंद्र को याद कर लिखा- 'दिलीप साहब के लिए उनका प्यार...'
सायरा बानो ने हेमा मालिनी संग मुलाकात की तस्वीर की शेयर, धर्मेंद्र और दिलीप कुमार को लेकर कही ये बात
Results
HPBOSE 12th Result 2026: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, यहां करें तुरंत चेक
HPBOSE 12th Result 2026: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, यहां करें तुरंत चेक
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget