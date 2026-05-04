ममता दीदी के लिए जिन सीटों पर तेजस्वी ने रोड-शो किया वहां का हाल जानें, TMC-BJP में किसे फायदा?

पश्चिम बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है. विधानसभा चुनाव के बाद आज (सोमवार) वोटों की गिनती हो रही है. एक तरफ रुझानों में बीजेपी सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रही है तो दूसरी ओर ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को झटका लगता दिख रहा है. हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने टीएमसी के लिए जिन सीटों पर रोड-शो और चुनाव प्रचार किया वहां के रुझान हैरान करने वाले हैं.

चांपदानी, भवानीपुर, बारानगर, खरदाहा सहित कई ऐसी सीटें हैं जिनके लिए तेजस्वी यादव ने बंगाल में प्रचार किया था. उन्होंने टीएमसी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे थे. दोपहर 12 बजे तक के रुझानों के अनुसार, प्रचार वाली ज्यादातर सीटों पर टीएमसी के प्रत्याशी आगे थे.

नीचे सीट देखें कहां से कौन पार्टी आगे

चांपदानी- टीएमसी

उत्तर हावड़ा- टीएमसी

दक्षिण हावड़ा- टीएमसी

भवानीपुर- टीएमसी

बारानगर- टीएमसी

जोड़ासांको- टीएमसी

नोआपारा- टीएमसी

बैरकपुर- टीएमसी

खरदाहा- टीएमसी

भाटपाड़ा- बीजेपी

जगदल- टीएमसी

ऊपर लिस्ट में ये सारी ऐसी सीटें हैं जहां तेजस्वी प्रचार के लिए गए थे और उसके बारे में उन्होंने अपने एक्स हैंडल से जानकारी भी दी थी. एक पोस्ट में उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान लिखा था, "यंत्र-तंत्र-षड्यंत्र के जरिए लोकतंत्र को लूटने में प्रयासरत बीजेपी की तिकड़मों को बंगाल की जनता करारा जवाब देगी. बंगाल की जनता ने चौथी बार आदरणीय ममता दीदी को अपना अपार समर्थन, स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद देने का मन बना लिया है."

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बीजेपी को अभी से मिलने लगी बधाई

दूसरी ओर बीजेपी को जीत की बधाई अभी से मिलने लगी है. हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने बीजेपी को बधाई देते हुए कहा, "प्रधानमंत्री के 'झालमुड़ी' वाले संदर्भ ने जैसे पूरे देश में एक संदेश दे दिया है. सादगी, जुड़ाव और जमीनी भाव- यही आज की राजनीति की पहचान बन रही है. भाजपा को इस जनसमर्थन और सफलता के लिए बधाई. बंगाल में भी अब जनता ने ममता दी को उसी 'झालमुड़ी' की तरह बदलाव का स्वाद चखा दिया , जहां हर वर्ग की भागीदारी से एक नई दिशा तय होगी."

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