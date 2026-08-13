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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपवन खेड़ा की इस हरकत पर भड़के बिहार के कांग्रेस सांसद, कहा- मैं इससे सहमत नहीं

पवन खेड़ा की इस हरकत पर भड़के बिहार के कांग्रेस सांसद, कहा- मैं इससे सहमत नहीं

संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन परिसर में राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा की एक हरकत से उनकी अपनी ही पार्टी के सांसद नाराज दिख रहे हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 13 Aug 2026 12:31 PM (IST)
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन परिसर में एक बंदर लेकर प्रदर्शन किया. उनके इस प्रदर्शन पर बिहार स्थित कटिहार से पार्टी के सांसद तारिक अनवर ने नाराजगी जताई है.  अनवर ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ; मेरा मानना ​​है कि राजनीति में गरिमा बनाए रखनी चाहिए.

इसके साथ ही कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि विपक्ष ने अमित शाह और प्रधानमंत्री का लगभग 20 दिनों तक इंतज़ार किया. हमें उम्मीद थी कि अमित शाह ज़रूर NEET पर बहस में शामिल होंगे और अपनी बात रखेंगे. फिर भी, उन्होंने इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया; संसद परिसर में होने के बावजूद, वे सदन में नहीं आए. आख़िरकार, लोकतंत्र में लोकसभा या राज्यसभा से बड़ा कोई मंच नहीं है; क्या होता है जब मंत्री बार-बार इसका अनादर करते हैं?"

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Published at : 13 Aug 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Congress Pawan Khera BIHAR NEWS Monsoon Session 2026
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