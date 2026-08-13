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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी केस: मुआवजा और नौकरी की घोषणा पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, क्या बोले?

भरत तिवारी केस: मुआवजा और नौकरी की घोषणा पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, क्या बोले?

Bharat Tiwari Encounter Case: प्रशांत किशोर ने कहा कि जिन लोगों ने भी गोली चलाने का आदेश दिया है उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए. उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 13 Aug 2026 07:57 PM (IST)
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भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में सम्राट सरकार ने घोषणा की है कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी. आर्थिक मदद भी सरकार करेगी. इस पर बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया आई है. 

प्रशांत किशोर ने कहा कि जिन लोगों ने गोली चलाई उनपर कार्रवाई हो. एक बांकीपुर की हार से भरत तिवारी के परिजनों के साथ न्याय की शुरुआत नहीं हुई है, एनकाउंटर की बात बंद हो गई है. सम्राट चौधरी में हिम्मत है तो बोलकर दिखाएं कि जाति देखकर गोली मारिए.

प्रशांत किशोर ने कहा कि भरत तिवारी के साथ अन्य लोगों का एनकाउंटर किया गया है, उनके भी परिजनों, बंटी यादव के भी परिजनों को नौकरी-मुआवजा दें. एक परिवार को दे रहे हैं तो ये सिर्फ राजनीति है. इस सरकार के बनने के बाद जितने लोगों के एनकाउंटर के नाम पर हत्या हुई है उन सबके साथ न्याय हो.

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी के परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी, CM सम्राट का बड़ा फैसला

'मरने के बाद मुआवजा काफी नहीं'

प्रशांत किशोर ने कहा कि जिन लोगों ने भी गोली चलाने का आदेश दिया है उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए. उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए. न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने दीजिए. परिवार भले चुप हो जाए लेकिन हम लोग चुप होने वाले नहीं हैं. ये लड़ाई लड़ेंगे. चाहे नीट की छात्रा का मामला हो, भरत तिवारी का मामला हो या नालंदा में दो पासवान समाज के बच्चों की हत्या का मामला हो, ये मुआवाज देकर और नौकरी देकर समाज के मुंह को चुप नहीं कर सकते हैं. समाज सुरक्षा चाहता है. मरने के बाद मुआवजा काफी नहीं है.

भरत तिवारी के परिवार को नौकरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है ये कई लोगों के लिए खुशी की बात होगी, मेरे लिए नहीं है. खुशी की बात तब होगी जब इसके साथ-साथ उन पर कार्रवाई हो जिन लोगों ने गोली मारी और गोली मारने का आदेश दिया. इसके बाद इंसाफ होगा. 

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी का एनकाउंटर फेक था? नौकरी के ऐलान से निशाने पर सम्राट सरकार

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Aug 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS Bharat Tiwari
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