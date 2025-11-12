बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल के बीच वैशाली जिला भी इस बार सियासी चर्चा का केंद्र बना हुआ है. जिले की आठ विधानसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को तीन सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को तीन सीटों पर मजबूती और दो सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एग्जिट पोल के आंकड़े और पत्रकारों के विश्लेषण से साफ है कि वैशाली जिले में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला बेहद नजदीकी है. एनडीए कुछ सीटों पर आगे जरूर दिख रहा है, लेकिन जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे इस बार परिणामों में बड़ा फर्क डाल सकते हैं. दो सीटों पर सस्पेंस कायम है, जो नतीजे आने तक पूरे जिले का सियासी तापमान बनाए रखेगा.

वैशाली की 8 सीटों का पार्टीवार बंटवारा-

- जदयू: 2 सीटें

- बीजेपी: 1 सीट

- राजद: 3 सीटें

लालगंज और महुआ विधानसभा सीटों पर कड़ा मुकाबला

वैशाली में जेडीयू की जीत लगभग तय

वरिष्ठ पत्रकार कौशल किशोर पाठक के अनुसार, वैशाली जिले की आठ में से एक सुरक्षित विधानसभा सीट राजापाकर से जेडीयू प्रत्याशी महेंद्र राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है. बाकी सात सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी है और किसी भी दल के पक्ष में जा सकता है. वहीं वरिष्ठ पत्रकार बृजनंदन पांडे का मानना है कि आठ विधानसभा सीटों में से राघोपुर और पातेपुर दो सीटें महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि बाकी छह सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है.

वैशाली की आठ सीटों में से पांच सीटों पर एनडीए की बढ़त

वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल कुमार सिंह का विश्लेषण थोड़ा अलग है. उनके अनुसार, वैशाली की आठ सीटों में से पांच सीटों पर एनडीए की स्थिति अच्छी है जबकि तीन सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं. उन्होंने बताया कि राघोपुर, महुआ और पातेपुर महागठबंधन की मजबूत सीटें हैं.

महागठबंधन राघोपुर और महनार के पक्ष में दो सीटें

इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार ज्योति कुमार निराला ने भी एनडीए को बढ़त दी है. उनके मुताबिक, जिले की आठ विधानसभा सीटों में से दो सीटें महागठबंधन राघोपुर और महनार के पक्ष में जा रही हैं, जबकि बाकी छह सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है.

