वैशाली नाव हादसा: 13 लोगों की मौत, CM सम्राट ने किया मुआवजे का ऐलान

वैशाली के राघोपुर में मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) की शाम हुए नाव हादसे के बाद मुआवाजे का ऐलान कर दिया गया है. मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये दिए जाएंगे. हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "वैशाली के राघोपुर में नाव हादसे में मासूमों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है. इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं."

सीएम ने कहा, "ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें एवं परिजनों को यह भारी दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें. ​राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को ₹4-4 लाख की आर्थिक सहायता (अनुग्रह राशि) दी जाएगी. प्रशासन को राहत-बचाव कार्य तेजी से पूरा करने और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं."

चिराग पासवान ने जताया शोक

इस हादसे पर चिराग पासवान ने भी शोक जताया है. चिराग ने कहा, "मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत राघोपुर दियारा में नाव हादसे में कई लोगों की मृत्यु की खबर अत्यंत पीड़ादायक और हृदयविदारक है. इस हादसे में अधिकांश मासूम बच्चों की जान जाने की खबर है. इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं."

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एक्स पोस्ट के जरिए चिराग ने कहा, "ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और पीड़ित परिवारों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति दें. स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित परिवारों तक तत्काल राहत एवं हरसंभव सहायता पहुंचाई जाए. घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए."

रोहिणी बोलीं- मेरा मन बहुत आहत

इस घटना पर रोहिणी आचार्य ने भी दुख जताते हुए प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि खबर बेहद मर्माहत करने वाली है. इस हृदय-विदारक हादसे से मेरा मन बहुत आहत है. इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी दिवंगतों के शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती हूं. बिहार सरकार से मांग है कि पीड़ित परिवारों तक हरसंभव मदद पहुंचाई जाए. उचित मुआवजा राशि प्रदान की जाए. घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाए.

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