परिसीमन विधेयक को लेकर पक्ष और विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी हमले जारी हैं. इस बीच जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस बिल के मसले पर कांग्रेस को घेरा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का हमेशा से देश विरोधी स्टैंड रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि डिलिमिटेशन कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ है.

JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मीडिया से बातचीत में कहा, "इसमें 1/3 महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है. परिसीमन कांग्रेस के जमाने में भी हुआ है. यह देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है. देश में खासकर मां-बहनें देख रही हैं कि देश के इतिहास का सबसे अहम दिन है जब इस पर चर्चा होगी और महत्वपूर्ण बिल पास होगा. पूरा देश ये देखेगा कि आप इतिहास के किस साइड में खड़े रहे. उसके पक्ष में खड़े थे या उसके खिलाफ में खड़े थे.''

#WATCH दिल्ली: JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने परिसीमन विधेयक पर कहा, "इसमें 1/3 महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है... परिसीमन कांग्रेस के जमाने में भी हुआ है। यह देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है... इनका(राहुल गांधी) हमेशा देश के खिलाफ स्टैंड रहा है..." https://t.co/krvbpGsni1 — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 29, 2026

राहुल गांधी का हमेशा देश के खिलाफ स्टैंड रहा- संजय झा

जब उनसे पूछा गया कि राहल गांधी कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के लोगों को बड़ा नुकसान होगा, इस सवाल पर संजय झा ने कहा, ''इनका हमेशा देश के खिलाफ स्टैंड रहा है. देश के बाहर जाते हैं तब भी और देश के अंदर भी इनकी भाषा इसी तरह की हो गई है. राज्यों और लोगों के बीच विवाद की बात करना ये किस तरह की भाषा है. जब इसमें स्ट्रेट 50 फीसदी जोड़ दिया गया, इसमें तो नॉर्थ का भी अलग हो सकता है, बिहार का भी अलग हो सकता है. देश में एकरूपता रहे इसके लिए मौजूदा सीटों में पचास फीसदी जोड़ दिया गया तो उसके बाद क्या समस्या है?

राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं की स्टालिन के साथ हुई बैठक

बता दें कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी समेत इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं ने चेन्नई में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से परिसीमन विधेयक के मुद्दे पर बैठक की. इस बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि स्टालिन जी के साथ हमारी बहुत अच्छी और सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई.

उन्होंने कहा, ''हमने उनके सामने अपना नजरिया रखा. हमारा मानना ​​है कि परिसीमन के जरिए 850 सीटों वाली संसद बनाना और इसमें भाजपा को इन 850 सीटों का स्वरूप पूरी तरह से तय करने की छूट देना, जिससे भारत में चुनाव क्षेत्रों का स्वरूप ही बदल जाए, न केवल पूरे भारत के लिए, बल्कि दक्षिण भारत और खास तौर पर तमिलनाडु के लिए भी नुकसानदेह है. भाई स्टालिन से आग्रह किया है कि उन्हें तमिलनाडु की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भाजपा की यह गंदी चाल कामयाब न हो पाए''

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