MLC चुनाव के बीच उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन बढ़ी, 3 विधायक NDA के खिलाफ

बिहार विधान परिषद चुनाव के बीच उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन बढ़ गई है. उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तीन विधायकों ने एमएलसी चुनाव में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार रामपुकार सिन्हा को समर्थन दिया है. एनडीए के खिलाफ जाने वाले इन विधायकों में माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह हैं.

एक तरह से विधान परिषद चुनाव में एनडीए में अब खुलकर मतभेद सामने आने लगा है. इन तीनों विधायक ने पार्टी नेतृत्व से अलग रुख अपनाया है. खबर है कि ये तीनों विधायक रामपुकार सिन्हा के नामांकन में शामिल होंगे.

सारण से मैदान में हैं जेडीयू के उम्मीदवार

आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह की अगुवाई में समर्थन की बात सामने आई है. उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू उम्मीदवार को समर्थन देने का दावा किया था. अब जिस तरह से तीन विधायक खिलाफ गए हैं उससे एनडीए के उम्मीदवारों को कितना नुकसान होगा यह नतीजों के बाद पता चलेगा. सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू ने आनंद पुष्कर को उम्मीदवार बनाया है.

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उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "कोई बागी नहीं हुआ है. इस चुनाव में पक्ष हो या विपक्ष… पूरे राजनीतिक वातावरण में ही नशा है… इस नशे में कोई भी मदहोश हो जा रहा है."

क्या बोले माधन आनंद?

आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने अपने एक्स हैंडल से सोमवार (05 अक्टूबर, 2026) को पोस्ट कर लिखा, "राजनीति केवल चुनाव नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के विश्वास, सम्मान और संगठन के प्रति समर्पण का नाम है. इसी भावना के साथ आज (सोमवार) मैं दिनारा के लोकप्रिय विधायक सह प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह एवं बाजपट्टी के विधायक एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर कुमार महतो के साथ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव एवं प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य के नामांकन में उपस्थित रहूंगा." उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए के साथ था और एनडीए के साथ है.

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