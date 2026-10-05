अनंत सिंह के विरोध से नीरज कुमार हार जाएंगे? JDU ने साफ की तस्वीर

बिहार की आठ सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में सबसे चर्चित पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर नजरें टिकी हैं. इस सीट पर मुख्य मुकाबला जेडीयू के नीरज कुमार और जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह के बीच है. नीरज कुमार की जीत पर सस्पेंस है. हालांकि पार्टी ने मतदान और रिजल्ट से पहले तस्वीर साफ की है.

जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से सोमवार (05 अक्टूबर, 2026) को सवाल किया गया कि क्या अनंत सिंह के विरोध की वजह से नीरज कुमार हार जाएंगे? इस पर उन्होंने कहा, "नीरज कुमार कैसे हार जाएंगे? अभी तो लगातार यह चौथी बार है. यह चौथी बार वह अपनी सीट पर काबिज रहेंगे."

नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच विवाद पर उमेश कुशवाहा ने आगे कहा, "अभी तो हम कहेंगे कि यह तो गलत हो रहा है, लेकिन जो भी है, सब पर शीर्ष नेतृत्व की नजर है..."

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लड़ाई में कहीं कोई नहीं: उमेश कुशवाहा

जेडीयू नेता उमेश कुशवाहा ने आज (सोमवार) होने वाले नीरज कुमार के नामांकन पर कहा, "एनडीए सभी आठ सीटों पर जीत हासिल करेगी और एकतरफा जीत होगी. कहीं कोई लड़ाई में नहीं है, आप जानते ही हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का जो प्रदर्शन हुआ है, यह कार्यकर्ताओं के भरोसे है. उनके ऊपर हम लोगों ने भरोसा किया है..."

राजीव रंजन बोले- जीत का सिलसिला कायम रखेंगे

जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने आज MLC चुनाव में नीरज कुमार के नामांकन पर कहा, "एक बार फिर जीत का सिलसिला वो कायम रखेंगे. जिस तरह से उन्होंने लगातार पार्टी और जनता की सेवा की है, वो विधान परिषद में भी लगातार मुखर रहे हैं और पार्टी के स्थापना काल से आज तक एक लोकप्रिय नेता के तौर पर उनकी पहचान है. इसका लाभ उन्हें निसंदेह विधान परिषद के इस चुनाव में मिलने जा रहा है."

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