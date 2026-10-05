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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह के विरोध से नीरज कुमार हार जाएंगे? JDU ने साफ की तस्वीर

अनंत सिंह के विरोध से नीरज कुमार हार जाएंगे? JDU ने साफ की तस्वीर

बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर जेडीयू की ओर से दावा किया गया है कि एनडीए सभी आठ सीटों पर जीत हासिल करेगी. एकतरफा जीत होगी. कहीं कोई लड़ाई में नहीं है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 05 Oct 2026 11:38 AM (IST)
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बिहार की आठ सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में सबसे चर्चित पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर नजरें टिकी हैं. इस सीट पर मुख्य मुकाबला जेडीयू के नीरज कुमार और जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह के बीच है. नीरज कुमार की जीत पर सस्पेंस है. हालांकि पार्टी ने मतदान और रिजल्ट से पहले तस्वीर साफ की है.

जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से सोमवार (05 अक्टूबर, 2026) को सवाल किया गया कि क्या अनंत सिंह के विरोध की वजह से नीरज कुमार हार जाएंगे? इस पर उन्होंने कहा, "नीरज कुमार कैसे हार जाएंगे? अभी तो लगातार यह चौथी बार है. यह चौथी बार वह अपनी सीट पर काबिज रहेंगे." 

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नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच विवाद पर उमेश कुशवाहा ने आगे कहा, "अभी तो हम कहेंगे कि यह तो गलत हो रहा है, लेकिन जो भी है, सब पर शीर्ष नेतृत्व की नजर है..." 

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लड़ाई में कहीं कोई नहीं: उमेश कुशवाहा

जेडीयू नेता उमेश कुशवाहा ने आज (सोमवार) होने वाले नीरज कुमार के नामांकन पर कहा, "एनडीए सभी आठ सीटों पर जीत हासिल करेगी और एकतरफा जीत होगी. कहीं कोई लड़ाई में नहीं है, आप जानते ही हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का जो प्रदर्शन हुआ है, यह कार्यकर्ताओं के भरोसे है. उनके ऊपर हम लोगों ने भरोसा किया है..." 

राजीव रंजन बोले- जीत का सिलसिला कायम रखेंगे

जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने आज MLC चुनाव में नीरज कुमार के नामांकन पर कहा, "एक बार फिर जीत का सिलसिला वो कायम रखेंगे. जिस तरह से उन्होंने लगातार पार्टी और जनता की सेवा की है, वो विधान परिषद में भी लगातार मुखर रहे हैं और पार्टी के स्थापना काल से आज तक एक लोकप्रिय नेता के तौर पर उनकी पहचान है. इसका लाभ उन्हें निसंदेह विधान परिषद के इस चुनाव में मिलने जा रहा है." 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 05 Oct 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Anant Singh Neeraj Kumar Bihar MLC Election BIHAR NEWS MLC Election 2026
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