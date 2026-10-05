ललन सिंह से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार, 'अनंत' विवाद में लेंगे बड़ा फैसला?

बिहार एमएलसी चुनाव के बीच अनंत सिंह और नीरज कुमार में विवाद को लेकर नीतीश कुमार ने ललन सिंह से आज (सोमवार) मुलाकात की. ललन सिंह के आवास पर अचानक नीतीश कुमार पहुंचे. करीब 20 मिनट तक दोनों नेताओं में बातचीत हुई है.

ललन सिंह को दोनों (अनंत और नीरज) नेताओं के बीच सुलह कराने की जिम्मेदारी दी गई थी. अब नीरज कुमार के नामांकन से ठीक पहले ललन सिंह से मिलने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे.

सबसे बड़ा सवाल है कि अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच जारी विवाद पर क्या कोई रास्ता निकलेगा? दोनों नेताओं के आपसी विवाद से विपक्ष जेडीयू पर हमलावर है.

विवाद सुलझने के संकेत

करीब 20 मिनट की हुई बातचीत के बाद विवाद सुलझाने की कोशिश तेज होने के संकेत मिले हैं. इससे पहले ललन सिंह का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें अनंत सिंह और नीरज कुमार के विवाद को लेकर उन्होंने यह कहा था कि हम कहीं किसी के बीच में नहीं पड़ते हैं. अगर दोनों (अनंत सिंह और नीरज कुमार) मिलना चाहें तो हम समझौता करा सकते हैं. पंचायती नहीं करेंगे.

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जानकारी हो कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने ही यह बयान दिया था कि इस विवाद को ललन सिंह सुलझाएंगे क्योंकि उनके क्षेत्र का मामला है. जब ललन सिंह ने समझौता कराने से इनकार कर दिया तो आज (सोमवार) नीतीश कुमार खुद ललन सिंह से मिलने पहुंचे.

निशांत ने की जिताने की अपील

दूसरी ओर निशांत कुमार ने भी जेडीयू के युवा कार्यकर्ताओं से कल (रविवार) मुलाकात की थी. उन्होंने एमएलसी चुनाव में एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की. कहा, "बिहार में 8 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव होने वाला है, जिसमें 4 शिक्षक और 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हैं. पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नीरज कुमार जी उम्मीदवार हैं. वे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, 3 बार से MLC और मंत्री भी रहे हैं. वे समाजवादी हैं और पार्टी की विचारधारा से लंबे समय से जुड़े रहे हैं."

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