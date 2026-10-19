टाइगर श्रॉफ हमला: पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'देश के प्रधानमंत्री...'

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है. पप्पू यादव ने कहा कि बॉम्बे पुलिस और ये सभी देश के माफिया के हाथ बिकी हुई है. लॉरेंस ग्रुप ने कह दिया हमने मरवाया. यह देश के प्रधानमंत्री और इस सरकार के लिए चुनौती है.

पूर्णिया सांसद ने कहा, "बार-बार कभी बाबा सिद्दीकी, कभी सलमान खान, कभी टाइगर के साथ ऐसी घटना अमित शाह के लिए चैलेंज है... सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. सरकार आज इस देश का माफिया चला रहा है. मैंने कई बार यह कहा है कि जब माफिया ही देश चलाएगा तो और क्या होगा?"

यह भी पढ़ें: पवन सिंह ने मंच से अक्षरा सिंह और उनके माता-पिता से मांगी माफी, बोले- 'मेरा बाबू...'

#WATCH पटना: टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, "बॉम्बे पुलिस और ये सभी देश के माफिया के हाथ बिकी हुई है। लॉरेंस ग्रुप ने कह दिया हमने मरवाया। यह देश के प्रधानमंत्री और इस सरकार के लिए चुनौती है... बार-बार कभी बाबा सिद्दीकी, कभी सलमान खान, कभी टाइगर के साथ ऐसी घटना अमित शाह के लिए चैलेंज है...सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार आज इस देश का माफिया चला रहा है।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 19, 2026

'माफिया के आगे नतमस्तक होती है सरकार'- पप्पू यादव

अमित शाह का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने कहा, "गृहमंत्री के लिए यह एक चैलेंज है. जब बार-बार ऐसी घटनाएं होती हैं, देश के हीरो पर ऐसे हमले होते हैं तो यह साबित होता है कि संस्था सुरक्षित नहीं है. जब एक व्यक्ति कानून के लिए चुनौती बन जाए तो वह संविधान और कानून से ऊपर है. कानून भी उसे कोई सजा नहीं दे पाता और सरकार भी उसके सामने नतमस्तक हो जाती है. सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. सरकार आज इस देश का माफिया चला रहा है."

तीन आरोपी हमलावरों पर केस

जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई पुलिस ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी के मामले में तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है. जुहू पुलिस ने शुरुआत में मामला दर्ज किया था, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए जांच का जिम्मा मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है. रविवार (18 अक्टूबर) शाम मुंबई के जुहू इलाके में अज्ञात हमलावरों ने श्रॉफ की कार पर गोलीबारी की थी. अभिनेता इस घटना में सुरक्षित बच गए, लेकिन उनका ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं.

यह भी पढ़ें: इमरान खान विवाद पर चिराग पासवान की दो टूक, बोले- 'भारतीय नागरिक नहीं...'