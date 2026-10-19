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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारटाइगर श्रॉफ हमला: पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'देश के प्रधानमंत्री...'

टाइगर श्रॉफ हमला: पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'देश के प्रधानमंत्री...'

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले मामले पर पप्पू यादव ने मुंबई पुलिस को माफिया के हाथ बिका हुआ बताया और लॉरेंस ग्रुप द्वारा जिम्मेदारी लेने को प्रधानमंत्री और अमित शाह के लिए चुनौती कहा.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 19 Oct 2026 11:42 AM (IST)
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टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है. पप्पू यादव ने कहा कि बॉम्बे पुलिस और ये सभी देश के माफिया के हाथ बिकी हुई है. लॉरेंस ग्रुप ने कह दिया हमने मरवाया. यह देश के प्रधानमंत्री और इस सरकार के लिए चुनौती है.

पूर्णिया सांसद ने कहा, "बार-बार कभी बाबा सिद्दीकी, कभी सलमान खान, कभी टाइगर के साथ ऐसी घटना अमित शाह के लिए चैलेंज है... सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. सरकार आज इस देश का माफिया चला रहा है. मैंने कई बार यह कहा है कि जब माफिया ही देश चलाएगा तो और क्या होगा?"

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'माफिया के आगे नतमस्तक होती है सरकार'- पप्पू यादव

अमित शाह का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने कहा, "गृहमंत्री के लिए यह एक चैलेंज है. जब बार-बार ऐसी घटनाएं होती हैं, देश के हीरो पर ऐसे हमले होते हैं तो यह साबित होता है कि संस्था सुरक्षित नहीं है. जब एक व्यक्ति कानून के लिए चुनौती बन जाए तो वह संविधान और कानून से ऊपर है. कानून भी उसे कोई सजा नहीं दे पाता और सरकार भी उसके सामने नतमस्तक हो जाती है. सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. सरकार आज इस देश का माफिया चला रहा है." 

तीन आरोपी हमलावरों पर केस

जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई पुलिस ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी के मामले में तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है. जुहू पुलिस ने शुरुआत में मामला दर्ज किया था, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए जांच का जिम्मा मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है. रविवार (18 अक्टूबर) शाम मुंबई के जुहू इलाके में अज्ञात हमलावरों ने श्रॉफ की कार पर गोलीबारी की थी. अभिनेता इस घटना में सुरक्षित बच गए, लेकिन उनका ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 19 Oct 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Tiger Shroff Pappu Yadav BIHAR NEWS
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