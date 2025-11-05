'इसे स्वाभाविक मौत नहीं माना जा सकता', पूर्णिया की घटना पर सांसद पप्पू यादव ने उठाए सवाल

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के लिए 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है. इस बीच पूर्णिया में तीन लोगों की मौत से सनसनी फैल गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. मंगलवार (04 नवंबर, 2025) की रात हुई इस घटना पर पूर्णिया से स्थानीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सभी के सामने आएगी.

मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह सिर्फ दुखद घटना नहीं, बल्कि बेहद दुखद और संदिग्ध है. प्रथम दृष्टया इसे स्वाभाविक मौत नहीं माना जा सकता. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सच्चाई सामने आएगी. फांसी है, जहर था या कुछ और? जिला प्रशासन पूरी जांच करे. मुझे विश्वास है कि विस्तृत जांच से सब साफ हो जाएगा.

तीनों को घर में बेहोशी पाया गया

उधर पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है. एफएसएल टीम मौके पर पहुंच चुकी है. मृतकों की पहचान जेडीयू नेता निरंजन कुशवाहा के बड़े भाई नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी कंचन माला सिंह और बेटी तनु प्रिया के तौर पर हुई है. परिजनों के अनुसार, तीनों को घर में बेहोशी की हालत में पाया गया. इसके बाद लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस का क्या कहना है?

पूर्णिया की एसपी स्वीटी सहरावत ने कहा है कि कल देर रात सूचना मिली कि सदर थाना क्षेत्र से एक परिवार के तीन सदस्य पिता, माता और बेटी को गैलेक्सी अस्पताल लाया गया. परिजनों ने उन्हें घर पर बेहोश पाया और इलाज के लिए ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी. पुलिस की टीम घटनास्थल का निरीक्षण करेगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चीजें साफ होंगी.

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरण में मतदान होना है. पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा, इसके बाद 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे. वोटिंग संपन्न होने के बाद 14 नवंबर को चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा. मंगलवार को पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार समाप्त हो गया है. पप्पू यादव ने दावा किया है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका की प्रतिबद्धता अवश्य रंग लाएगी.