हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPurnia News: पूर्णिया में एक ही परिवार के 3 लोगों की कैसे हुई मौत? SP स्वीटी सहरावत का बयान आया

Purnia News: पूर्णिया में एक ही परिवार के 3 लोगों की कैसे हुई मौत? SP स्वीटी सहरावत का बयान आया

Purnia News: पूर्णिया की एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीजें क्लियर होंगी. अभी तक किसी पर शक नहीं जताया गया है. एफएसएल को भी बुलाया गया है.

By : पंकज नायक, पूर्णिया | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 05 Nov 2025 08:47 AM (IST)
Preferred Sources

पूर्णिया के यूरोपियन कॉलोनी में मंगलवार (04 नवंबर, 2025) की रात एक परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों में नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी कंचन माला सिंह और बेटी तनु प्रिया शामिल हैं. इस घटना पर एसपी स्वीटी सहरावत ने मीडिया से कहा कि देर रात हम लोगों को सूचना मिली कि सदर थाना क्षेत्र में जो गैलेक्सी हॉस्पिटल है वहां तीन लोगों (माता-पिता और बेटी) के शव लाए गए हैं. डॉक्टर के अनुसार तीनों डेड थे.

एसपी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकी चीजें क्लियर होंगी. जो मृतक हैं नवीन कुशवाहा उनके गले पर लिगेचर मार्क हम लोगों को दिखा है. उनकी पत्नी माला के शरीर पर चोट या कोई निशान नहीं है. बड़े बेटे इसी (गैलेक्सी हॉस्पिटल) अस्पताल में डॉक्टर हैं. उन्होंने बताया कि वो (मां) बीपी और डायबिटीज की दवाई लेती थीं. हाल-फिलहाल में उनका अल्सर का भी इलाज चल रहा था. 

अभी तक किसी पर नहीं जताया गया शक

एसपी स्वीटी सहरावत ने आगे बताया कि अभी तक उनकी (कंचन माला सिंह) मौत को हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम में और क्लियर होगा. अभी तक किसी पर शक नहीं जताया गया है. स्वीटी सहरावत ने कहा कि हम लोग घटनास्थल पर जाएंगे. लोगों से बात करेंगे ताकि और भी चीजें क्लियर हों. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं. एफएसएल को भी सूचना दे दी गई है. 

नवीन कुशवाहा के गले में मार्क है. ऐसा क्यों? इस सवाल पर एसपी ने कहा कि लिगेचर मार्क है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होगा कि लिगेचर मार्क क्यों बना है. लड़की के सिर में पीछे में चोट का निशान दिखा है. उधर अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने कहा कि तनु प्रिया को सिर में चोट लगी थी. लगता है कि सिर में ही चोट लगने से मौत हुई है. जो पत्नी हैं नवीन कुशवाहा की ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है. 

मृतक नवीन कुशवाहा के बेटों ने बताया कि घर में वो दोनों मौजूद थे. किसी पर कोई शक नहीं है. अब इस पूरे मामले में पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब कुछ साफ होगा.

Published at : 05 Nov 2025 08:44 AM (IST)
