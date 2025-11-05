हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: JDU नेता नवीन कुशवाहा सहित उनकी पत्नी और बेटी की मौत, पूर्णिया में हड़कंप

बिहार: JDU नेता नवीन कुशवाहा सहित उनकी पत्नी और बेटी की मौत, पूर्णिया में हड़कंप

Bihar JDU Leader Naveen Kushwaha Death: एक साथ तीन लोगों की हुई मौत पर फिलहाल पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं आया है. नवीन कुशवाहा के भाई ने इस मामले में पूरी जानकारी दी है.

By : पंकज नायक, पूर्णिया | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 05 Nov 2025 07:09 AM (IST)
जेडीयू नेता नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी और बेटी की बीते मंगलवार (04 नवंबर, 2025) की रात मौत हो गई. घटना पूर्णिया जिले के खजांची हाट थाना क्षेत्र के यूरोपियन कॉलोनी स्थित उनके आवास पर हुई है. जैसे ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत की खबर सामने आई तो पूर्णिया में हड़कंप मच गया.

जेडीयू नेता नवीन कुशवाहा की उम्र 52 साल के आसपास होगी. वहीं पत्नी कंचन माला सिंह की उम्र 48 साल के आसपास और बेटी तनु प्रिया 23 साल के आसपास होगी. नवीन कुशवाहा 2009 में बसपा से लोकसभा चुनाव एवं 2010 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं. पिछले दिनों नवीन कुशवाहा के छोटे भाई निरंजन कुशवाहा को जब आरजेडी ने धमदाहा विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी नहीं बनाया तो वे जेडीयू में शामिल हुए थे. नवीन कुशवाहा पूर्णिया के बड़े व्यवसायी थे.

भाई ने बताया कैसे हुई घटना

एक साथ तीन लोगों की हुई मौत पर फिलहाल पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं आया है लेकिन नवीन कुशवाहा के छोटे भाई और जेडीयू से जुड़े निरंजन कुशवाहा ने इस मामले में पूरी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि उनकी भतीजी पहले घर की सीढ़ी पर स्लिप कर गई. उसको बचाने के लिए उनके बड़े भाई नवीन कुशवाहा भी पीछे-पीछे भागे और वो भी स्लिप कर गए. इससे दोनों की मौत हो गई. पति और बेटी की मौत को भाभी बर्दाश्त नहीं कर पाईं और हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो गई.

पप्पू यादव सहित कई नेता पहुंचे

उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, जेडीयू की मंत्री लेशी सिंह, पूर्णिया सदर से कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र यादव अस्पताल पहुंचे. इनके अलावा पूर्णिया मेयर, उपमेयर ये लोग भी पहुंचे. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. जांच के बाद ही पता चलेगा कि कैसे यह सब घटना हुई है. घटना के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया है. लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.

Published at : 05 Nov 2025 06:56 AM (IST)
