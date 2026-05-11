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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या मामले में बिहार कनेक्शन पर RJD का बयान, 'अब तो बताना चाहिए कि…'

CM शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या मामले में बिहार कनेक्शन पर RJD का बयान, 'अब तो बताना चाहिए कि…'

Suvendu Adhikari PA Murder Case: आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि बिहार के अपराधी बंगाल में हत्या कर रहे हैं, ये सरकार को चुनौती दे रहे हैं. पढ़िए उन्होंने और क्या कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 11 May 2026 02:19 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या का कनेक्शन बिहार से भी जुड़ गया है. दो संदिग्धों को बक्सर से हिरासत में लिया गया है. बक्सर के एसपी ने इसकी पुष्टि की है. बिहार से तार जुड़ने के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने सरकार को घेरा है.

'अपराधियों को पनाह कैसे मिल रही?'

सोमवार (11 मई, 2026) को मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "बिहार में सरकार तो बीजेपी की है… अब तो बताना चाहिए कि आखिर अपराधियों को पनाह बिहार में कैसे मिल रही है? बिहार के अपराधी बंगाल में हत्या कर रहे हैं, ये सरकार को चुनौती दे रहे हैं. सरकार के लोग बताएंगे कि बिहार में किस तरह लॉ एंड ऑर्डर चौपट है. अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है… मनोबल बढ़ा हुआ है. जो सरकार में बैठे हैं उन्हें लोगों को तो बताना होगा…"

बिहार में रोज हो रहा तांडव: मृत्युंजय तिवारी

मृत्युंजय तिवारी ने एक सवाल पर कहा, "बिहार में भी रोज अपराधियों का तांडव हो रहा है. रोज हत्याएं हो रही हैं और रोज सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा... अपराधियों को बिहार छोड़ देना होगा. जब अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलेगा तो मनोबल बढ़ेगा और अपराधी घटना को अंजाम देंगे. अपराधियों की न तो जात होती है ना धर्म होता है. अपराधी अपराधी होता है… अपराधियों से निपटने में ये सरकार नाकाम साबित हो रही है. ये लगातार दिख रहा है." 

यह भी पढ़ें- चंद्रनाथ रथ हत्याकांड: बिहार पहुंची बंगाल पुलिस, हिरासत में विक्की मौर्या और मयंक मिश्रा

उधर चंद्रनाथ रथ की हत्या के बिहार कनेक्शन पर बिहार सरकार की मंत्री रमा निषाद ने कहा, "सरकार और हमारे गृह मंत्री… जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा… जरूर से जरूर जांच करके कहीं भी होंगे… कार्रवाई होगी."

यह भी पढ़ें- Watch: बिहार के पटना का अजूबा ATM, यहां पैसे नहीं निकलते, दाढ़ी-बाल कटवाने जाते हैं लोग

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 May 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari RJD BIHAR NEWS Chandranath Rath Suvendu Adhikari PA
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