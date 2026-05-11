शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या मामले में बिहार कनेक्शन पर RJD का बयान, 'अब तो बताना चाहिए कि…'

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या का कनेक्शन बिहार से भी जुड़ गया है. दो संदिग्धों को बक्सर से हिरासत में लिया गया है. बक्सर के एसपी ने इसकी पुष्टि की है. बिहार से तार जुड़ने के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने सरकार को घेरा है.

'अपराधियों को पनाह कैसे मिल रही?'

सोमवार (11 मई, 2026) को मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "बिहार में सरकार तो बीजेपी की है… अब तो बताना चाहिए कि आखिर अपराधियों को पनाह बिहार में कैसे मिल रही है? बिहार के अपराधी बंगाल में हत्या कर रहे हैं, ये सरकार को चुनौती दे रहे हैं. सरकार के लोग बताएंगे कि बिहार में किस तरह लॉ एंड ऑर्डर चौपट है. अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है… मनोबल बढ़ा हुआ है. जो सरकार में बैठे हैं उन्हें लोगों को तो बताना होगा…"

बिहार में रोज हो रहा तांडव: मृत्युंजय तिवारी

मृत्युंजय तिवारी ने एक सवाल पर कहा, "बिहार में भी रोज अपराधियों का तांडव हो रहा है. रोज हत्याएं हो रही हैं और रोज सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा... अपराधियों को बिहार छोड़ देना होगा. जब अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलेगा तो मनोबल बढ़ेगा और अपराधी घटना को अंजाम देंगे. अपराधियों की न तो जात होती है ना धर्म होता है. अपराधी अपराधी होता है… अपराधियों से निपटने में ये सरकार नाकाम साबित हो रही है. ये लगातार दिख रहा है."

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उधर चंद्रनाथ रथ की हत्या के बिहार कनेक्शन पर बिहार सरकार की मंत्री रमा निषाद ने कहा, "सरकार और हमारे गृह मंत्री… जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा… जरूर से जरूर जांच करके कहीं भी होंगे… कार्रवाई होगी."

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