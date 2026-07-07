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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव के बीच RJD सांसद का तंज, 'प्रशांत किशोर बीच में टांग अड़ाने चले आए'

बांकीपुर उपचुनाव के बीच RJD सांसद का तंज, 'प्रशांत किशोर बीच में टांग अड़ाने चले आए'

Bankipur By-Election: सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ना ही था तो सब लोग मेरे (आरजेडी) प्रतिनिधि को सहयोग करते. उन्होंने पीके को बीजेपी की बी टीम करार दिया.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 07 Jul 2026 10:06 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) से प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) के चुनाव लड़ने पर खूब बयानबाजी हो रही है. इस बीच आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने भी तंज कसा है. मंगलवार (07 जुलाई, 2026) को सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि हम (आरजेडी) वहां पहले से लड़ते आए हैं. 2025 का जिक्र करते हुे कहा कि हम वहां दूसरे नंबर पर रहे थे. एक हैं कि बीच में टांग अड़ाने के लिए प्रशांत किशोर जैसे लोग चले आए हैं. 

प्रशांत किशोर को बताया बीजेपी की बी टीम

सुधाकर सिंह ने कहा, "जिस पार्टी की पूरे बिहार में जमानत जब्त हो गई हो, 243 में से एक भी जमानत न बची हो, उस पार्टी का आदमी टांग अड़ाने के लिए चला आया. जब बीजेपी के खिलाफ लड़ना ही था तो सब लोग सहयोग करते मेरे प्रतिनिधि को, हम 50 हजार वोट पाए हैं वहां पर और सब लोग मिल जाएंगे, तो हम चुनाव जीत जाएंगे. वोट कटवा के रूप में बीजेपी की बी टीम के रूप में लड़ने में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: कायस्थ का काट कायस्थ! BJP ने अभिषेक कुमार बंटी पर क्यों जताया भरोसा?

प्रशांत किशोर पर बीजेपी ने भी किया हमला

जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर पर बीजेपी ने भी हमला किया है. बीजेपी की प्रदेश महासचिव प्रीति शेखर ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ने पर कहा, "प्रशांत किशोर की पार्टी को पूरे बिहार की जनता ने धूल चटाने का काम किया है, और इस बार भी वो धूल ही चटाएंगे..."

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ने पर कहा, "पीके बिहार आए थे और वह फिर बांकीपुर आए. नशा है कि उतरता नहीं, राजनीति का चस्का है कि जाता नहीं..." 

यह भी पढ़ें- बांकीपुर से बीजेपी ने घोषित किया उम्मीदवार, नितिन नवीन वाली सीट से लड़ेंगे अभिषेक कुमार

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 07 Jul 2026 10:03 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll
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