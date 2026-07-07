मुंगेर के एक युवक को पाकिस्तानी आतंकी से साठ गांठ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. मुंगेर जिले के तारापुर थाना पुलिस ने रविवार (05 जुलाई) की देर रात युवक को दबोचा. उस पर पाकिस्तानी गैंगस्टर के संपर्क में रहकर आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने का आरोप है. उसके पास से एक देसी पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद किया गया है. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मामले में पुलिस अन्य एजेंसियों के साथ को-ऑर्डिनेट कर नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी है. वहीं तारापुर के एसडीपीओ कुमार देवेन्द्र ने सोमवार (06 जुलाई) को तारापुर थाना में प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मिलकी खानपुर गांव निवासी मो. सद्दाम, पिता मो. शमशेर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से बिहार एटीएस थाना के एक मामले में उल्लेखित पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुसैन से संपर्क में है.

मोबाइल की जांच में राना भाई के नाम से सेव मिला नंबर

सूचना के सत्यापन के बाद तारापुर थाना अध्यक्ष राजकुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बीते रविवार की देर रात उसके घर पर छापेमारी की. पुलिस के अनुसार, छापेमारी के दौरान युवक घर के अंदर से भागने का प्रयास करने लगा और शौचालय की छत पर लगी नागफनी की झाड़ी में एक वस्तु फेंक दी. पुलिस ने उसे मौके पर दबोच लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से रेडमी कंपनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ. मोबाइल की जांच में कॉन्टैक्ट लिस्ट में राना भाई के नाम से पाकिस्तानी मोबाइल नंबर सेव मिला.

पिस्टल और खाली मैगजीन भी बरामद

इसके बाद घर की तलाशी में नागफनी की झाड़ी में कपड़े से लपेटकर छिपाई गई एक देसी पिस्टल और खाली मैगजीन बरामद की गई. एसडीपीओ ने बताया कि पूछताछ में आरोपित ने पुलिस को बताया कि वह पिछले कुछ सालों से मुंबई में रह रहा था. वहीं उसके संपर्क पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुसैन उर्फ राना भाई के नेटवर्क से जुड़े लोगों से बने. उसने यह भी बताया कि करीब तीन माह पहले मुंबई में उसे यह पिस्टल उपलब्ध कराई गई थी.

दिल्ली में पेट्रोल बम से धमाके की रची जा रही थी साजिश!

मुंबई में पुलिस कार्रवाई की भनक लगने के बाद वह हथियार लेकर अपने गांव लौट आया. पुलिस के अनुसार, पूछताछ में युवक ने दो अन्य मोबाइल नंबरों का भी जिक्र किया है, जिनके धारकों की पहचान की जा रही है. शुरूआती पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि नेटवर्क के निर्देश पर दिल्ली के किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में पेट्रोल बम से बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी. हालांकि पुलिस इस पूरे इनपुट का विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से सत्यापन कर रही है.

नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही

वहीं थानाध्यक्ष राजकुमार के बयान पर तारापुर थाना में मो. सद्दाम और दो अज्ञात मोबाइल धारकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 113(3), 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी)(ए) और 26 के तहत केस दर्ज किया गया है. तारापुर एसडीपीओ कुमार देवेन्द्र ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के सीनियर अधिकारियों और अन्य सहयोगी एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया गया है. नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि किसी भी संभावित आतंकी घटना को समय रहते रोका जा सके.

ऐसे देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह जिला और पैतृक गांव तारापुर ही है, जहां से एक आतंकी संगठन के सरगना को पुलिस ने दबोचने का काम किया है. बिहार में अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि किसी भी अपराधी को पुलिस नहीं बख्शेगी. फिलहाल मुंगेर पुलिस हर बिंदु से जांच कर रही है.

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