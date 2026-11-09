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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPM मोदी पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, 'आप जिनको दिमागी नक्सल…'

PM मोदी पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, 'आप जिनको दिमागी नक्सल…'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है. कई सवाल उठाए हैं. पूछा कि देश से बेरोजगारी आप क्यों नहीं मिटा पाते?

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 09 Nov 2026 03:53 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया है. सोमवार (09 नवंबर, 2026) को मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे लगता है कि देश से बेरोजगारी आप क्यों नहीं मिटा पाते? आपने महंगाई 4 गुना बढ़ा दिया. चीन लगातार देश में घुसता जा रहा है.

तेजस्वी यादव ने कहा, "रुपया कमजोर होता जा रहा है और डॉलर मजबूत होता जा रहा है. बिहार में आपने कारखाने क्यों नहीं लगाए? तो शायद आप जिनको दिमागी नक्सल कह रहे हैं, वो आज आप पर सवाल खड़ा नहीं करते."

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'नक्सलवाद के खात्मे के बाद यह पहली दिवाली' 

उधर, बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद यह पहली दिवाली है. जैसे राम द्वारा रावण वध के बाद सत्य की वापसी हुई थी, वैसे ही हिंसक नक्सलवाद पर जीत मिली है, लेकिन दिमागी नक्सल अभी बचे हुए हैं. 

यह भी पढ़ें- अखिलेश के अयोध्या दौरे पर सियासत के बीच पप्पू यादव की दो टूक, ऐसे दिया जवाब

उन्होंने कहा कि ये दिमागी नक्सल, जो आप रोज उपद्रव देखते हैं, कभी कोई जनता पार्टी प्रकट हो जाती है, कभी कोई सिविल सोसायटी सामने आ जाती है, तो कभी कोई अराजक तत्व प्रकट हो जाता है. ये सब दिमागी नक्सल हैं.

प्रधानमंत्री ने क्या कहा है?

पीएम मोदी ने कहा है, "जंगलों से हथियारी नक्सली तो मिट गए, लेकिन दिमागी नक्सलियों ने कई संगठनों पर कब्जा कर रखा है… ये आज भी देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं. कई राजनीतिक दलों में अलग-अलग संगठनों में भी इन दिमागी नक्सलियों ने अपनी घुसपैठ कर ली है. हमें इन्हें पहचानना है, परास्त करना है और देश को सुरक्षित करना है."

यह भी पढ़ें- अयोध्या दौरे पर सियासत! गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव को बताया 'रमखुदइया'

Input By : आईएएनएस से भी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 09 Nov 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav BIHAR NEWS
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