PM मोदी पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, 'आप जिनको दिमागी नक्सल…'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया है. सोमवार (09 नवंबर, 2026) को मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे लगता है कि देश से बेरोजगारी आप क्यों नहीं मिटा पाते? आपने महंगाई 4 गुना बढ़ा दिया. चीन लगातार देश में घुसता जा रहा है.

तेजस्वी यादव ने कहा, "रुपया कमजोर होता जा रहा है और डॉलर मजबूत होता जा रहा है. बिहार में आपने कारखाने क्यों नहीं लगाए? तो शायद आप जिनको दिमागी नक्सल कह रहे हैं, वो आज आप पर सवाल खड़ा नहीं करते."

#WATCH पटना। बिहार में विपक्ष के नेता और RJD नेता तेजस्वी यादव ने 'दिमागी नक्सलियों' पर PM मोदी की टिप्पणी पर कहा, "... मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जरूरी, देश से बेरोजगारी आप क्यों नहीं मिटा पाते? आपने महंगाई 4 गुना बढ़ा दिया। चीन लगातार देश में घुसता जा रहा है। रुपया कमजोर होता जा रहा है और डॉलर मजबूत होता जा रहा है। बिहार में आपने कारखाने क्यों नहीं लगाए? तो शायद आप जिनको दिमागी नक्सल कह रहे हैं, वो आज आप पर सवाल खड़ा नहीं करते।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 9, 2026

'नक्सलवाद के खात्मे के बाद यह पहली दिवाली'

उधर, बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद यह पहली दिवाली है. जैसे राम द्वारा रावण वध के बाद सत्य की वापसी हुई थी, वैसे ही हिंसक नक्सलवाद पर जीत मिली है, लेकिन दिमागी नक्सल अभी बचे हुए हैं.

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उन्होंने कहा कि ये दिमागी नक्सल, जो आप रोज उपद्रव देखते हैं, कभी कोई जनता पार्टी प्रकट हो जाती है, कभी कोई सिविल सोसायटी सामने आ जाती है, तो कभी कोई अराजक तत्व प्रकट हो जाता है. ये सब दिमागी नक्सल हैं.

प्रधानमंत्री ने क्या कहा है?

पीएम मोदी ने कहा है, "जंगलों से हथियारी नक्सली तो मिट गए, लेकिन दिमागी नक्सलियों ने कई संगठनों पर कब्जा कर रखा है… ये आज भी देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं. कई राजनीतिक दलों में अलग-अलग संगठनों में भी इन दिमागी नक्सलियों ने अपनी घुसपैठ कर ली है. हमें इन्हें पहचानना है, परास्त करना है और देश को सुरक्षित करना है."

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