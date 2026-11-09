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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारआरा की घटना पर CM सम्राट बोले- बख्शे नहीं जाएंगे दोषी, मुआवजे का भी ऐलान

आरा की घटना पर CM सम्राट बोले- बख्शे नहीं जाएंगे दोषी, मुआवजे का भी ऐलान

सीएम सम्राट चौधरी ने पीड़ित परिवार को चार-चार लाख रुपये मुआवजा के रूप में देने की घोषणा की है. घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 09 Nov 2026 01:29 PM (IST)
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छठ के गाने को लेकर हुए विवाद में रविवार (08 नवंबर, 2026) की रात आरा के रामडिहरा गांव में विवाद हो गया. दो सगे भाइयों की मौत हो गई. इस घटना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताया है. कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

सम्राट चौधरी ने सोमवार (09 नवंबर, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा कि भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के रामडिहरा गांव में आपसी विवाद के बाद तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की घटना अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है. इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. 

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पीड़ित परिवार को मिलेंगे चार-चार लाख रुपये

उन्होंने कहा, "ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. मृतकों के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान के रूप में 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का निर्देश दिया है." 

सम्राट ने कहा कि प्रशासन को सभी घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने तथा घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

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क्या है मामला?

आरा के बिहिया थाना क्षेत्र के रामडिहरा गांव में सूर्य मंदिर पर छठ का गाना बज रहा था. रविवार की रात एक स्कॉर्पियो सवार व्यक्ति वहां पहुंचा. उसने गाना बंद करने को कहा. इस पर विवाद हो गया. कुछ देर बाद दोबारा स्कॉर्पियो लेकर पहुंचा और उसने तेज रफ्तार में कई लोगों को कुचल दिया. घटना में दो सगे भाइयों की मौत हो गई जबकि पांच लोग घायल हो गए. इनमें से तीन की हालत गंभीर है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 09 Nov 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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