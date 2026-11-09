आरा की घटना पर CM सम्राट बोले- बख्शे नहीं जाएंगे दोषी, मुआवजे का भी ऐलान

छठ के गाने को लेकर हुए विवाद में रविवार (08 नवंबर, 2026) की रात आरा के रामडिहरा गांव में विवाद हो गया. दो सगे भाइयों की मौत हो गई. इस घटना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताया है. कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

सम्राट चौधरी ने सोमवार (09 नवंबर, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा कि भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के रामडिहरा गांव में आपसी विवाद के बाद तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की घटना अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है. इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं.

पीड़ित परिवार को मिलेंगे चार-चार लाख रुपये

उन्होंने कहा, "ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. मृतकों के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान के रूप में 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का निर्देश दिया है."

भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के रामडिहरा गांव में आपसी विवाद के बाद तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की घटना अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मृतकों के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान के रूप में 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का निर्देश दिया है। प्रशासन को सभी घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने तथा घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 9, 2026

सम्राट ने कहा कि प्रशासन को सभी घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने तथा घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

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क्या है मामला?

आरा के बिहिया थाना क्षेत्र के रामडिहरा गांव में सूर्य मंदिर पर छठ का गाना बज रहा था. रविवार की रात एक स्कॉर्पियो सवार व्यक्ति वहां पहुंचा. उसने गाना बंद करने को कहा. इस पर विवाद हो गया. कुछ देर बाद दोबारा स्कॉर्पियो लेकर पहुंचा और उसने तेज रफ्तार में कई लोगों को कुचल दिया. घटना में दो सगे भाइयों की मौत हो गई जबकि पांच लोग घायल हो गए. इनमें से तीन की हालत गंभीर है.

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