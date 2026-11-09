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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी यादव के जन्मदिन पर JDU से आई बधाई, श्याम रजक बोले- बचपना छोड़ें

तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर JDU से आई बधाई, श्याम रजक बोले- बचपना छोड़ें

तेजस्वी यादव का आज 37वां जन्मदिन है. हर तरफ से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं. जेडीयू नेता श्याम रजक ने उन्हें बचपना छोड़कर सकारात्मक सोच के साथ विपक्ष की भूमिका निभाने की सलाह दी है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 09 Nov 2026 01:55 PM (IST)
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नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 37वें जन्मदिन पर राजनीतिक दलों से उन्हें बधाई मिल रही है. जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी के स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना की. वहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने शुभकामनाएं देने के साथ उन्हें नसीहत भी दी.

उन्होंने कहा कि तेजस्वी अब 37 साल के युवा हो गए हैं. उन्हें अपनी सोच और व्यवहार भी युवाओं जैसा रखना चाहिए. बचपने वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए.

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श्याम रजक ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उम्र के साथ सोच में भी परिपक्वता आनी चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि तेजस्वी सकारात्मक सोच के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे. युवा होने के नाते तेजस्वी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए.

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संजय झा ने स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की

संजय झा ने भी तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की. तेजस्वी के जन्मदिन पर बिहार की राजनीति में अलग-अलग दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आईं.

खरगे के दिवाली बयान पर श्याम रजक का तंज

दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिवाली से जुड़े बयान पर भी श्याम रजक ने टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि खरगे के इस तरह के कई बयान आते रहे हैं. श्याम रजक ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें कुर्सी पाने की बेचैनी है या वे मानसिक रूप से परेशान हैं. उन्होंने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति के बारे में डॉक्टर ही बता सकता है. उनके व्यवहार से ऐसा नजर आता है.

सनातन पांडेय के बयान को बताया गैर-जिम्मेदाराना

समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडेय के बयान पर भी श्याम रजक ने तीखी प्रतिक्रिया दी. संविधान बचाने के लिए गोली चलाने की बात पर उन्होंने सवाल उठाया. रजक ने कहा कि धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. कोई भी धर्म हिंसा की बात नहीं करता. उन्होंने पांडेय के बयान को गैर-धार्मिक सोच वाला बताया. इस तरह श्याम रजक ने एक ही दिन में तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खरगे और सनातन पांडेय के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 09 Nov 2026 01:55 PM (IST)
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Shyam Rajak Tejashwi Yadav Birthday PATNA BIHAR NEWS
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