तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर JDU से आई बधाई, श्याम रजक बोले- बचपना छोड़ें

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 37वें जन्मदिन पर राजनीतिक दलों से उन्हें बधाई मिल रही है. जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी के स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना की. वहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने शुभकामनाएं देने के साथ उन्हें नसीहत भी दी.

उन्होंने कहा कि तेजस्वी अब 37 साल के युवा हो गए हैं. उन्हें अपनी सोच और व्यवहार भी युवाओं जैसा रखना चाहिए. बचपने वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए.

श्याम रजक ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उम्र के साथ सोच में भी परिपक्वता आनी चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि तेजस्वी सकारात्मक सोच के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे. युवा होने के नाते तेजस्वी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए.

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संजय झा ने स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की

संजय झा ने भी तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की. तेजस्वी के जन्मदिन पर बिहार की राजनीति में अलग-अलग दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आईं.

पटना, बिहार: जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर कहा, "उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 37 वर्ष के युवा हो गए हैं। अब युवा की जो सोच होती है, उस सोच के अनुसार व्यवहार करें, बचपने वाला व्यवहार न करें। उम्र तो युवा की हो गई है, सोच भी युवा जैसी रखनी चाहिए। मेरी शुभकामना है कि वे सकारात्मक सोच के साथ विपक्ष की भूमिका अदा करें..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 9, 2026

खरगे के दिवाली बयान पर श्याम रजक का तंज

दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिवाली से जुड़े बयान पर भी श्याम रजक ने टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि खरगे के इस तरह के कई बयान आते रहे हैं. श्याम रजक ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें कुर्सी पाने की बेचैनी है या वे मानसिक रूप से परेशान हैं. उन्होंने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति के बारे में डॉक्टर ही बता सकता है. उनके व्यवहार से ऐसा नजर आता है.

सनातन पांडेय के बयान को बताया गैर-जिम्मेदाराना

समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडेय के बयान पर भी श्याम रजक ने तीखी प्रतिक्रिया दी. संविधान बचाने के लिए गोली चलाने की बात पर उन्होंने सवाल उठाया. रजक ने कहा कि धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. कोई भी धर्म हिंसा की बात नहीं करता. उन्होंने पांडेय के बयान को गैर-धार्मिक सोच वाला बताया. इस तरह श्याम रजक ने एक ही दिन में तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खरगे और सनातन पांडेय के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

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