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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअरुणाचल में चीन से तनातनी के बीच वायुसेना ने लद्दाख के करीब LAC पर उतारा 'गजराज', क्यों है खास?

अरुणाचल में चीन से तनातनी के बीच वायुसेना ने लद्दाख के करीब LAC पर उतारा 'गजराज', क्यों है खास?

भारतीय वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख की न्योमा एयरफील्ड जो कि दुनिया की सबसे ऊंची एयरफील्ड है, उस पर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-76 की लैंडिंग का वीडियो जारी किया.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 09 Nov 2026 03:31 PM (IST)
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भारतीय वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख की न्योमा एयरफील्ड पर IL-76 एयरक्राफ्ट की लैंडिंग कराकर विश्व कीर्तिमान रच दिया है. करीब 13,700 फीट की ऊंचाई पर न्योमा, दुनिया का सबसे उंचा एयरबेस है. इस लैन्डिंग से मिलिट्री एविएशन के इतिहास में भारतीय वायुसेना ने नया रिकॉर्ड बनाया है. 

वायुसेना ने दुनिया की सबसे ऊंची एयरफील्ड पर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-76 की लैंडिंग का वीडियो जारी किया. वायुसेना ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो पोस्ट कर लिखा कि "13,629 फीट. विमानन इतिहास में एक नई ऊंचाई." भारतीय वायु सेना के IL-76MD ने पूर्वी लद्दाख के न्योमा एयरबेस पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है, जो दुनिया में कहीं भी इस विमान द्वारा की गई अब तक की सबसे अधिक ऊंचाई वाली लैंडिंग है. 

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वायुसेना ने अपने आधिकारिक बयान में लिखा कि "यह विमान की स्थायी क्षमता का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन है, जिसके पीछे उसके चालक दल का असाधारण कौशल, सटीकता और व्यावसायिकता है. वायुसेना के मुताबिक, यह एक ऐसा मील का पत्थर है, जो भारत की सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता को और मजबूत करता है. 

न्योमा एयरफील्ड का महत्व

सीमाओं को आगे बढ़ाना (Pushing boundaries), सीमाओं को पुनर्परिभाषित करना (Redefining limits), इतिहास रचना (Making history) वायुसेना के इन शब्दों को जानना बहुत जरूरी है, कि आखिर ये शब्द सेना ने क्यों लिखे? साथ ही न्योमा एयरफील्ड का सामरिक महत्व और IL-76 की लैडिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? यह जानना भी जरूरी है. 

न्योमा एयरफील्ड 13,700 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन ये चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के बेहद करीब है. अगर Crow flying की बात करेंगे, तो महज 50-60 किलोमीटर. पूर्वी लद्दाख के चुशूल, कैलाश हिल रेंज, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप. ये इन इलाकों के बेहद करीब है, जहां वर्ष 2020 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच गलवान घाटी की झड़प के दौरान जबरदस्त तनातनी हुई थी. उस दौरान, जब कोरोना महामारी चल रही थी. भारतीय सेना को आनन-फानन में सैनिकों की तैनाती इन दुर्गम इलाकों में करनी पड़ी थी. 

IL-76 एयरक्राफ्ट भारतीय सेना का 'गजराज'

ऐसे में हिंडन, पालम और चंडीगढ़ जैसे एयर बेस से सैनिकों को पहले लेह लाया गया था. फिर वहां से सड़क के जरिए या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए न्योमा और DBO जैसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर पहुंचाया गया था. अगर चीन की तरफ से इस सेक्टर में जरा भी कोई हिमाकत होती है तो न्योमा में एयरफील्ड तैयार होने से सैनिकों को सीधे LAC पर मोबिलाइज किया जा सकता है.

भारतीय वायुसेना में IL-76 एयरक्राफ्ट को गजराज के नाम से जाना जाता है. रूस के बने ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट करीब 50-60 टन वजन उठाने में सक्षम हैं और इनका इस्तेमाल सैनिकों की आवाजाही या फिर हेवी मिलिट्री उपकरणों की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. भारतीय वायुसेना को जब तक अमेरिका से C-130J सुपर हरक्युलिस या फिर C-17 ग्लोबमास्टर नहीं मिले थे, ये विमान ही भारतीय वायुसेना के वर्क-हॉर्स माने जाते थे.

अरुणाचल में बवाल लेकिन लद्दाख में तैयारी क्यों?

सवाल यह भी बनता है कि जब अभी टकराव अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है तो भारतीय वायुसेना अपनी तैनाती पूर्वी लद्दाख में क्यों मजबूत करने में जुटी है. इसका जवाब ये है कि अरूणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की तैनाती पहले से बेहद मजबूत है. लेकिन पूर्वी लद्दाख की भूगोलिक स्थिति और जलवायु ऐसा है जहां, सैनिकों की तैनाती हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है. ऐसे में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को ऐसा लगता है कि LAC के किसी भी हिस्से में अगर टकराव जैसी स्थिति पैदा होती है तो उसका सीधा असर पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर पड़ सकता है. 

इसके अलावा हाल के दिनों में LAC के दूसरी तरफ चीन के एयरबेस की कुछ ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी, जिससे भारतीय वायुसेना के कान खड़े हो गए थे. जुलाई के महीने में हमने गेम चेंजर के खास एपीसोड में बताया था कि सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि चीन के पांचवीं श्रेणी के लड़ाकू विमान, जे-20 LAC के बेहद करीब वाले एयरबेस में तैनात किए गए हैं. करीब आठ (08) साल बाद अपने इंजन और एवियोनिक्स को पूरी तरह अपग्रेड करने के बाद चीन का जे-20 स्टेल्थ फाइटर जेट एक बार फिर मैदान में कूद गया है. 

चीन है तैयार

इस बार चीन ने स्वदेशी जे-20 ‘चेंगदू’ फाइटर जेट को LAC के करीब अपने दो अहम एयरबेस पर तैनात किए हैं. ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पर इन दोनों एयरबेस पर खड़े जे-20 की तस्वीरें भी सामने आई हैं. चीन में जे-20 को माइटी-ड्रैगन के नाम से जाना जाता है. खास बात है कि जे-20 की तैनाती की ये सैटेलाइट तस्वीरें ऐसे सामने आई हैं, जब कुछ हफ्तों बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत दौरा होने जा रहा था. सिंतबर के महीने में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान. हालांकि, दो साल पहले भी चीन ने सिक्किम के करीब तिब्बत के शिगात्से एयरबेस पर तैनात किया था. 

उस वक्त भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने शिगात्से एयर बेस की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी जिसमें एक दर्जन जे-20 फाइटर जेट कतार में खड़े दिखाई पड़ रहे थे. उस वक्त सिक्किम के करीब हाशिमारा एयरबेस (उत्तर बंगाल) में भारतीय वायुसेना द्वारा रफाल फाइटर जेट की पूरी एक स्क्वाड्रन की तैनाती के जवाब में चीन ने ऐसा किया था. इस बार चीन ने जिन दो एयरबेस पर जे-20 की तैनाती की है, वे हैं Xinjiang प्रांत का होटान एयरबेस और दूसरा है तिब्बत का डैमशुंग एयरबेस. होटान की पूर्वी लद्दाख के DBO से करीब 245 किलोमीटर की दूरी है और डैमशुंग की अरूणाचल प्रदेश के तवांग से करीब 350 किलोमीटर की दूरी है.

गलवान के समय भारतीय सेना को हुई दिक्कत

गलवान घाटी की झड़प के दौरान, चीन की वायुसेना को LAC के अपनी तरफ यानी शिनजियांग और तिब्बत में एयर ऑपरेशन्स में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. सामरिक जानकार ये भी मानते हैं कि उस दौरान, चीन ने भारत से इसीलिए टकराव नहीं बढ़ाया था, क्योंकि चीन की वायुसेना ऑपरेशन्ली तैयार नहीं थी भारतीय वायुसेना से मुकाबले करने के लिए. वर्ष 2020 में गलवान घाटी की झड़प के दौरान, भारतीय वायुसेना ने रफाल और मिग-29 फाइटर जेट्स की डिटेचमेंट्स (छोटी स्क्वाड्रन) को लेह एयरबेस पर तैनात किया था, जो LAC से करीब ढाई सौ किलोमीटर की दूरी पर है. लेकिन न्योमा एयरफील्ड से LAC की दूरी बेहद कम हो जाएगी. 

करीब तीन किलोमीटर लंबे रनवे पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अलावा रफाल (राफेल) से लेकर मिग-29, सुखोई और तेजस भी उड़ान भर सकते हैं. इमरजेंसी ऑपरेशन्स के लिए तीन किलोमीटर लंबा रनवे, राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. न्योमा एयरफील्ड, पूर्वी लद्दाख की तीसरी एयरफील्ड होगी जिसपर लड़ाकू विमानों के ऑपरेशन्स हो सकते हैं. न्योमा से पहले लेह और थोएस, जो सियाचिन बेस कैंप के करीब में भी एयरफील्ड हैं. 

दौलत बेग ओल्डी से भी महत्वपूर्ण क्यों?

दुनिया की सबसे ऊंची एडवांस लैंडिंग ग्राउंड--ALG, 16 हजार फीट की ऊंचाई पर दौलत बेग ओल्डी (DBO) में है. लेकिन DBO में हेलीकॉप्टर और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तो ओपरेट कर सकते हैं, फाइटर जेट के लिए थोड़ा मुश्किल है. वर्ष 2013 में भारतीय वायुसेना ने C-130जे सुपर-हरक्युलिस ट्रांसपोर्ट विमान को उतारकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया था. उस दौरान भी पूर्वी लद्दाख के काराकोरम दर्रे के करीब डेप्सांग प्लेन में भारती और चीन की सेनाओं के बीच फेसऑफ हुआ था. 

पिछले महीने, इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) के तत्कालीन महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि अरुणाचल प्रदेश से सटी LAC पर कई जगह चीन की सेना से फेसऑफ (तनातनी) चल रही है. जुलाई के महीने से अरुणाचल प्रदेश से सटी LAC पर भारत और चीन के सैनिक आमने-सामने हैं और हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं. ऐसे में एक चिंगारी से दोनों देशों की सेनाओं में टकराव बढ़ सकता है. ऐसे में भारतीय वायुसेना ने न्योमा एयरफील्ड को तैयार कर पूर्वी लद्दाख में अपनी तैनाती को मजबूत किया है.

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About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 09 Nov 2026 03:31 PM (IST)
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