अयोध्या दौरे पर सियासत! गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव को बताया 'रमखुदइया'

2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है. चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत बढ़ गई है. जुबानी हमले तेज हो गए हैं. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सपा नेता अखिलेश यादव को 'रमखुदइया' कहा है. 12 दिसंबर को अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर गिरिराज सिंह ने सोमवार (09 नवंबर, 2026) को जमकर तंज कसा. उदाहरण देते हुए चुटकी ली.

गिरिराज सिंह ने कहा, "अखिलेश यादव रमखुदइया हैं…", उदाहरण देते हुए समझाया, "रमखुदइया उसको कहते हैं कि एक नाला पार करना था… हिंदू भी था मुसलमान भी था… एक ने कहा या अल्लाह तो वो पार कर गया… दूसरे ने कहा जय बजरंगबली वो भी पार कर गया… जो अखिलेश यादव जैसा था कि जेल में आजम खान से भी मिल आए और यह भी कह दिया कि राम मंदिर भी जाएंगे… तो उसने सोचा कि क्यों न दोनों का नाम लें तो वो बीच में ही टपक गया… अखिलेश यादव रमखुदइया हैं…"

Delhi: On Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav's visit to Ayodhya, Union Minister Giriraj Singh says, "Akhilesh Yadav is like a 'Ramkhurdaya'. There is a story about a drain that two people had to cross. One was a Hindu and the other a Muslim. One said 'Ya Allah' and crossed it, while the other said 'Jai Bajrangbali' and crossed it. Akhilesh Yadav, much like that character, has said that he would visit Azam Khan in jail and also go to the Ram temple. He thought, why not invoke both names and find a middle ground? That is what Akhilesh Yadav is like, a 'Ramkhurdaya" — IANS (@ians_india) November 9, 2026

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मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर भी दी प्रतिक्रिया

गिरिराज सिंह ने मल्लिकार्जुन खरगे की दिवाली-ईद वाली टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी. कहा, "...वे तो बस राहुल गांधी और गांधी परिवार के एक 'भोंपू' (स्पीकर) हैं… खरगे साहब, आपका असली चेहरा सामने आ गया है. आप इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं."

उन्होंने कहा, "नेहरू ने देश को बांटा था और उसके बाद से आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों का तुष्टीकरण करते आए हैं… जब गाजियाबाद में दिवाली को बर्बाद करने के इरादे से बम धमाका हुआ, उस पर आपकी जुबान नहीं खुलेगी. हिंदुओं के त्योहारों पर आपकी जुबान से अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे..."

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