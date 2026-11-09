खरगे के दिवाली को ईद बताने पर भड़की BJP, मनोज झा ने दिया करारा जवाब

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिवाली-ईद वाले बयान पर बीजेपी और एनडीए के नेता हमलावर हैं. बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी से लेकर शाहनवाज हुसैन तक ने खरगे पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है. वहीं, आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी को आत्मचिंतन करने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि देश को शुभकामनाओं और मुबारकबाद के नाम पर बांट दिया गया है.

दरअसल, मल्लिकार्जुन खरगे ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए इसे 'खुशियों की ईद' कहा था. उनके इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

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संजय सरावगी ने लगाया तुष्टिकरण का आरोप

बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि वोट बैंक के लालच में कांग्रेस सनातन पर्व में भी तुष्टिकरण खोज रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं के बयानों में हिंदुओं के प्रति नफरत दिखाई दे रही है.

सरावगी ने कहा कि दिवाली को 'खुशियों की ईद' कहना कोई सामान्य भूल नहीं है. उन्होंने इसे हिंदुओं की आस्था का अपमान बताया और कांग्रेस से सवाल किया कि क्या वह दूसरे धर्मों के त्योहारों को दिवाली कह सकती है?

#WATCH पटना: बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की दिवाली-ईद वाली टिप्पणी पर कहा, "वोट बैंक के लालच में कांग्रेस इस कदर अंधी हो चुकी है की वो इस सनातन पर्व में भी अपना घिनौना तुष्टिकरण खोज रही है। कांग्रेस पार्टी की रगों में हिंदुओं के प्रति नफरत का जो जहर दौड़ रहा है, वह अब उनके नेताओं के बयानों में खुलकर सामने आ रहा है। मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा दिवाली को 'खुशियों की ईद' कहना कोई भूल नहीं है बल्कि यह गांधी परिवार के इशारे पर 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था को सरेआम कुचलने की एक घिनौनी साजिश है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपमें इतनी हिम्मत है कि आप किसी दूसरे मजहब के त्योहारों को 'खुशियों की दिवाली' कह सकें?..." — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 9, 2026

शाहनवाज हुसैन बोले- खामोश रहना चाहिए था

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी खरगे के बयान पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि खरगे मुस्लिम वोट पाने के लिए दिवाली को ईद बता रहे हैं. अगर उन्हें शुभकामनाएं देनी ही नहीं थीं तो खामोश रहना चाहिए था. उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया.

मृत्युंजय तिवारी ने भी साधा निशाना

बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस को सनातन और हिंदुओं के त्योहारों से कोई मतलब नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि खरगे के बयान से उनकी मानसिकता साफ होती है. तिवारी ने इसे भगवान राम और सनातन के प्रति विरोध से जोड़कर देखा.

#WATCH दिल्ली। मल्लिकार्जुन खरगे की दिवाली-ईद वाली टिप्पणी पर भाजपा की प्रतिक्रिया पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा, "आप सोचकर देखिए कि इस देश को कहां ले जाया गया। आम बातचीत में क्या हम अक्सर ऐसा नहीं कहते कि 'मैं बहुत खुश हूं, आज तो जैसे दिवाली है'? दिवाली नहीं होती है तो 'ईद' शब्द को प्रतीक के रूप में देखिए। इस देश को तो इन्होंने शुभकामना और मुबारकबाद में बांट दिया है। अगर कोई गलती से या जानबूझकर 'मुबारकबाद' शब्द का इस्तेमाल कर ले, तो तुरंत सवाल उठता है कि 'यह उर्दू शब्द कहां से आ गया?' मुझे लगता है कि भाजपा को इस पर आत्म-चिंतन करने की जरूरत है कि आप कर क्या रहे हो?... इस देश की जो एक सोच और समझ थी उसे आप घटिया ढलान पर ले जा चुके हो।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 9, 2026

मनोज झा ने बीजेपी को दी आत्मचिंतन की सलाह

आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी नेताओं के आरोपों पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि आम बातचीत में लोग खुशी जाहिर करने के लिए कहते हैं कि आज तो दिवाली है. इसी तरह ईद शब्द का इस्तेमाल भी खुशी के प्रतीक के रूप में किया जा सकता है.

मनोज झा ने कहा कि देश को शुभकामनाओं और मुबारकबाद में बांट दिया गया है. अगर कोई मुबारकबाद शब्द बोल दे तो उस पर भी सवाल उठने लगते हैं. उन्होंने बीजेपी से पूछा कि वह देश की साझा संस्कृति को किस दिशा में ले जा रही है. साथ ही पार्टी को आत्मचिंतन करने की सलाह दी.

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