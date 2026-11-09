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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखरगे के दिवाली को ईद बताने पर भड़की BJP, मनोज झा ने दिया करारा जवाब

खरगे के दिवाली को ईद बताने पर भड़की BJP, मनोज झा ने दिया करारा जवाब

खरगे के दिवाली को 'खुशियों की ईद' कहने पर बीजेपी नेताओं ने तुष्टिकरण का आरोप लगाया. आरजेडी सांसद मनोज झा ने पलटवार करते हुए बीजेपी को आत्मचिंतन की सलाह दी है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 09 Nov 2026 02:50 PM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिवाली-ईद वाले बयान पर बीजेपी और एनडीए के नेता हमलावर हैं. बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी से लेकर शाहनवाज हुसैन तक ने खरगे पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है. वहीं, आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी को आत्मचिंतन करने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि देश को शुभकामनाओं और मुबारकबाद के नाम पर बांट दिया गया है.

दरअसल, मल्लिकार्जुन खरगे ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए इसे 'खुशियों की ईद' कहा था. उनके इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

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संजय सरावगी ने लगाया तुष्टिकरण का आरोप

बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि वोट बैंक के लालच में कांग्रेस सनातन पर्व में भी तुष्टिकरण खोज रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं के बयानों में हिंदुओं के प्रति नफरत दिखाई दे रही है.

सरावगी ने कहा कि दिवाली को 'खुशियों की ईद' कहना कोई सामान्य भूल नहीं है. उन्होंने इसे हिंदुओं की आस्था का अपमान बताया और कांग्रेस से सवाल किया कि क्या वह दूसरे धर्मों के त्योहारों को दिवाली कह सकती है?

शाहनवाज हुसैन बोले- खामोश रहना चाहिए था

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी खरगे के बयान पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि खरगे मुस्लिम वोट पाने के लिए दिवाली को ईद बता रहे हैं. अगर उन्हें शुभकामनाएं देनी ही नहीं थीं तो खामोश रहना चाहिए था. उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया.

मृत्युंजय तिवारी ने भी साधा निशाना

बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस को सनातन और हिंदुओं के त्योहारों से कोई मतलब नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि खरगे के बयान से उनकी मानसिकता साफ होती है. तिवारी ने इसे भगवान राम और सनातन के प्रति विरोध से जोड़कर देखा.

मनोज झा ने बीजेपी को दी आत्मचिंतन की सलाह

आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी नेताओं के आरोपों पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि आम बातचीत में लोग खुशी जाहिर करने के लिए कहते हैं कि आज तो दिवाली है. इसी तरह ईद शब्द का इस्तेमाल भी खुशी के प्रतीक के रूप में किया जा सकता है.

मनोज झा ने कहा कि देश को शुभकामनाओं और मुबारकबाद में बांट दिया गया है. अगर कोई मुबारकबाद शब्द बोल दे तो उस पर भी सवाल उठने लगते हैं. उन्होंने बीजेपी से पूछा कि वह देश की साझा संस्कृति को किस दिशा में ले जा रही है. साथ ही पार्टी को आत्मचिंतन करने की सलाह दी.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 09 Nov 2026 02:50 PM (IST)
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Mallikarjun Kharge Manoj Jha Sanjay Saraogi BIHAR NEWS : Mallikarjun Kharge
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