बिहार: तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटी, ललन सिंह और मंगल पांडेय को मिली Z सिक्योरिटी

बिहार में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अब Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है

बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा को घटाकर Z से Y श्रेणी कर दिया गया है

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को Z श्रेणी की सुरक्षा

केंद्रीय मंत्री जदयू सांसद ललन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी नेता मंगल पाण्डेय को Z श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है

इसके अलावा बिहार कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष व MLC मदन मोहन झा, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, RJD राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व विधानसभा पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी की Y श्रेणी की सुरक्षा भी पूरी तरह हटा ली गई है

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह बदलाव सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए नए खतरे के आकलन के आधार पर किया गया है