केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार (03 जुलाई, 2026) को एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से जाकर मुलाकात की है. इस मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि चिराग जो करते हैं वही हम भी करेंगे? हमारा मानना है पुलिस ने जो कार्रवाई की वह सटीक कार्रवाई की गई है, नहीं तो पुलिस ही मारी जाती.

मांझी ने कहा, "न्यायिक जांच बैठ गई है और अब इस पर बात करना उचित नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि वो लड़का (भरत तिवारी) ठीक था तो उस पर एससी-एसटी का केस क्यों लगा था? दूसरी बात जो वो रिवॉल्वर दिखा रहा था तो क्या वो लाइसेंसी था? तीसरी बात, पुलिस को मारना होता तो खोपड़ी में मारती… छाती में गोली मारती, पुलिस ने कमर के नीचे गोली मारी, वो (भरत तिवारी) मर गए अलग बात है…"

डीएसपी राजेश शर्मा की पोस्टिंग पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, "किसी पर एफआईआर होना और सजा होना दोनों दो बात है. न्यायिक जांच हो रही है. दोषी साबित होंगे तो कार्रवाई होगी."

चिराग पर जेडीयू ने क्या कहा?

जेडीयू विधायक श्याम रजक ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के भरत तिवारी के घर जाने पर कहा, "किसी के परिवार के पास जाना वो सहानुभूति और संवेदना होती है. राजनीतिक व्यक्ति सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि संवेदना, सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा हुआ रहता है. चिराग पासवान NDA के एक प्रमुख नेता हैं, इसके साथ-साथ अपनी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं… बिहार में कोई भी घटना होती है, कोई भी दुख में होता है, उसके प्रति वो बहुत सचेत रहते हैं..."

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उधर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भरत भूषण तिवारी मामले पर कहा, "कानून अपना काम कर रहा है. जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी. सरकार इस पर काम कर रही है; जांच चल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष. चूंकि जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में हो रही है, इसलिए सभी को चाहे नेता हों, पार्टी कार्यकर्ता हों या कोई और, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए."

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