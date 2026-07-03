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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'चिराग जो करते हैं हम भी करेंगे?', भरत तिवारी के यहां गए केंद्रीय मंत्री तो भड़के जीतन राम मांझी

'चिराग जो करते हैं हम भी करेंगे?', भरत तिवारी के यहां गए केंद्रीय मंत्री तो भड़के जीतन राम मांझी

Jitan Ram Manjhi News: जीतन राम मांझी ने सवाल उठाया है कि वो लड़का (भरत तिवारी) ठीक था तो उस पर एससी-एसटी का केस क्यों लगा था? पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 03 Jul 2026 02:31 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार (03 जुलाई, 2026) को एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से जाकर मुलाकात की है. इस मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि चिराग जो करते हैं वही हम भी करेंगे? हमारा मानना है पुलिस ने जो कार्रवाई की वह सटीक कार्रवाई की गई है, नहीं तो पुलिस ही मारी जाती. 

मांझी ने कहा, "न्यायिक जांच बैठ गई है और अब इस पर बात करना उचित नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि वो लड़का (भरत तिवारी) ठीक था तो उस पर एससी-एसटी का केस क्यों लगा था? दूसरी बात जो वो रिवॉल्वर दिखा रहा था तो क्या वो लाइसेंसी था? तीसरी बात, पुलिस को मारना होता तो खोपड़ी में मारती… छाती में गोली मारती, पुलिस ने कमर के नीचे गोली मारी, वो (भरत तिवारी) मर गए अलग बात है…" 

डीएसपी राजेश शर्मा की पोस्टिंग पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, "किसी पर एफआईआर होना और सजा होना दोनों दो बात है. न्यायिक जांच हो रही है. दोषी साबित होंगे तो कार्रवाई होगी." 

चिराग पर जेडीयू ने क्या कहा?

जेडीयू विधायक श्याम रजक ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के भरत तिवारी के घर जाने पर कहा, "किसी के परिवार के पास जाना वो सहानुभूति और संवेदना होती है. राजनीतिक व्यक्ति सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि संवेदना, सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा हुआ रहता है. चिराग पासवान NDA के एक प्रमुख नेता हैं, इसके साथ-साथ अपनी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं… बिहार में कोई भी घटना होती है, कोई भी दुख में होता है, उसके प्रति वो बहुत सचेत रहते हैं..." 

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी के गांव पहुंचे चिराग पासवान, बोले- 'यदि किसी व्यक्ति ने आत्मसमर्पण किया था तो…'

उधर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भरत भूषण तिवारी मामले पर कहा, "कानून अपना काम कर रहा है. जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी. सरकार इस पर काम कर रही है; जांच चल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष. चूंकि जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में हो रही है, इसलिए सभी को चाहे नेता हों, पार्टी कार्यकर्ता हों या कोई और, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए."

यह भी पढ़ें- राम मंदिर मामला: कपिल सिब्बल के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, 'जो लोग इसमें…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 03 Jul 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Jitan Ram Manjhi BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter Bharat Tiwari
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