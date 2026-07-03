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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर के बांकीपुर से चुनाव लड़ने पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'राजनीति के फ्लॉप…'

प्रशांत किशोर के बांकीपुर से चुनाव लड़ने पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'राजनीति के फ्लॉप…'

Bankipur By-Poll: जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि प्रशांत किशोर के पास अब खोने के लिए क्या बचा है? कौन उम्मीदवार होगा प्रशांत किशोर खुलकर बताएं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 03 Jul 2026 05:59 PM (IST)
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जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) को लेकर खबर है कि वे बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) पर होने वाले उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे. पांच जुलाई को औपचारिक रूप से उनके नाम का ऐलान हो सकता है. उनके चुनाव लड़ने की खबरों के बीच नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पार्टी जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा हमला बोला है.

नीरज कुमार ने कहा, "राजनीति के फ्लॉप हीरो प्रशांत किशोर जी जोर-आजमाइश कर रहे हैं लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की कि मैं चुनाव लड़ूंगा… प्रशांत किशोर के पास अब खोने के लिए क्या बचा है? जब जेपी गंगा पथ से तंबू उखड़ ही गया… बिहटा पहुंच ही गए, तो लड़ लीजिए. तब तक बिहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन जाएगा तो निकल पड़िएगा. आपको तो केवल बयान देना है… तो कौन उम्मीदवार होगा प्रशांत किशोर खुलकर बताएं."

'बड़े व्यावसायिक हो सकते हैं, नेता नहीं'

बांकीपुर से प्रशांत किशोर के लड़ने के सवाल पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है. पार्टी के नेता और मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा, "प्रशांत किशोर की जमानत जब्त होगी, वे बड़े व्यावसायिक हो सकते हैं नेता नहीं हो सकते…"

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार BJP अध्यक्ष का बड़ा बयान, उम्मीदवार को लेकर क्या कहा?

आरजेडी ने प्रशांत किशोर पर क्या कहा?

आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ने की अटकलों पर कहा, "लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर राजनीतिक पार्टी, जो आज पार्टी बनी है, उसको भी अधिकार है, और जो कल पार्टी बनी है, उसको भी अधिकार है. बहुत सारी पार्टियां बनती हैं. लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अवसर होता है."

दूसरी ओर प्रशांत किशोर पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, "हर पार्टी अपने-अपने हिसाब से तैयारी करती है… हम भी अपने हिसाब से जो भी उचित होगा, नेतृत्व जो चाहेगा वैसी तैयारी करेंगे…"

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: BJP से कौन होगा प्रत्याशी? रेस में ये 3 बड़े चेहरे, नितिन नवीन लेंगे फैसला!

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 03 Jul 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Bankipur JDU BIHAR NEWS Bankipur By Poll Bankipur By-Election
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