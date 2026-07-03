प्रशांत किशोर के बांकीपुर से चुनाव लड़ने पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'राजनीति के फ्लॉप…'

जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) को लेकर खबर है कि वे बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) पर होने वाले उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे. पांच जुलाई को औपचारिक रूप से उनके नाम का ऐलान हो सकता है. उनके चुनाव लड़ने की खबरों के बीच नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पार्टी जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा हमला बोला है.

नीरज कुमार ने कहा, "राजनीति के फ्लॉप हीरो प्रशांत किशोर जी जोर-आजमाइश कर रहे हैं लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की कि मैं चुनाव लड़ूंगा… प्रशांत किशोर के पास अब खोने के लिए क्या बचा है? जब जेपी गंगा पथ से तंबू उखड़ ही गया… बिहटा पहुंच ही गए, तो लड़ लीजिए. तब तक बिहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन जाएगा तो निकल पड़िएगा. आपको तो केवल बयान देना है… तो कौन उम्मीदवार होगा प्रशांत किशोर खुलकर बताएं."

'बड़े व्यावसायिक हो सकते हैं, नेता नहीं'

बांकीपुर से प्रशांत किशोर के लड़ने के सवाल पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है. पार्टी के नेता और मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा, "प्रशांत किशोर की जमानत जब्त होगी, वे बड़े व्यावसायिक हो सकते हैं नेता नहीं हो सकते…"

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आरजेडी ने प्रशांत किशोर पर क्या कहा?

आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ने की अटकलों पर कहा, "लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर राजनीतिक पार्टी, जो आज पार्टी बनी है, उसको भी अधिकार है, और जो कल पार्टी बनी है, उसको भी अधिकार है. बहुत सारी पार्टियां बनती हैं. लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अवसर होता है."

दूसरी ओर प्रशांत किशोर पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, "हर पार्टी अपने-अपने हिसाब से तैयारी करती है… हम भी अपने हिसाब से जो भी उचित होगा, नेतृत्व जो चाहेगा वैसी तैयारी करेंगे…"

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