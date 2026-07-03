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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार BJP अध्यक्ष का बड़ा बयान, उम्मीदवार को लेकर क्या कहा?

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार BJP अध्यक्ष का बड़ा बयान, उम्मीदवार को लेकर क्या कहा?

Bankipur By-Election 2026: बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का कहना है कि बांकीपुर की जनता बीजेपी-एनडीए समर्थित प्रत्याशी को जिताने वाली है. विपक्ष पर भी उन्होंने हमला किया है.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 03 Jul 2026 04:46 PM (IST)
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बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बांकीपुर उपचुनाव (Bankipur By-Poll) को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को बांकीपुर की जनता धन्यवाद और आभार प्रकट करने वाली है, क्योंकि बांकीपुर की जनता के विधायक को बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और राज्यसभा में सांसद बनाया. नितिन नवीन ने बांकीपुर के लिए काफी काम किया है. बीजेपी भारी मतों से उपचुनाव को जीतने वाली है.

उन्होंने कहा कि राज्यसभा जाने के बाद भी जब भी उनका (नितिन नवीन) बिहार का दौरा होता है तो बांकीपुर की चिंता करना वो नहीं छोड़ते. उम्मीदवार को लेकर कहा, "बीजेपी-एनडीए समर्थित जो भी उम्मीदवार होगा अभूतपूर्व मतों से उसकी जीत होगी."

प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों की ओर से चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारे जाते हैं और अपनी-अपनी बातें कहीं जाती हैं, लेकिन बांकीपुर की जनता बीजेपी-एनडीए समर्थित प्रत्याशी को जिताने वाली है.

तेजस्वी यादव पर किया पलटवार

कानून-व्यवस्था को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से दिए गए बयान पर संजय सरावगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को कहीं बाहर जाना था तो तीन दिन पहले ही उन्होंने पार्टी की स्थापना दिवस मना ली. ऐसा पहली बार देखने को मिला है. तेजस्वी यादव कुछ भी कहें, जनता उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती. बिहार में जंगलराज से सुशासन स्थापित किया गया. लगातार कार्रवाई की जा रही है.

संजय सरावगी ने कहा कि जो अपराधी नहीं मानते या पुलिस पर हमला करते हैं, उनका एनकाउंटर किया जा रहा है और विकास का काम भी लगातार किया जा रहा है. कल ही मुख्यमंत्री की ओर से मेट्रो के दो स्टेशनों का शुभारंभ किया गया. जहां डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं. इसलिए तेजस्वी यादव की ओर से जो बोला जाता है लोग गंभीरता से नहीं लेते.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: BJP से कौन होगा प्रत्याशी? रेस में ये 3 बड़े चेहरे, नितिन नवीन लेंगे फैसला!

'तेजस्वी यादव को बिहार से मतलब नहीं'

उन्होंने कहा कि आरजेडी की सरकार में अपराध और अपराधियों पर सत्ता का संरक्षण प्राप्त था. लालू यादव सजायाफ्ता थे. उन्होंने देश का सबसे बड़ा घोटाला किया. जेल जाते वक्त अपनी निरक्षर पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया. उनका अपना नाम लिखना नहीं आता था. तेजस्वी यादव को बिहार से बहुत मतलब नहीं है.

भ्रष्टाचार को लेकर सम्राट चौधरी की ओर से दिए गए निर्देश को लेकर संजय सरावगी ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से बिल्कुल सही बात कही गई है. जो भी भ्रष्टाचारी होंगे, चाहे वे कोई भी हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा. उनकी जगह बेऊर जेल होगी.

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से होंगे जन सुराज के प्रत्याशी, पार्टी बोली- 'BJP को हराना है तो…'

Published at : 03 Jul 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
Sanjay Saraogi BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll
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